Dünya Hava üssü Geçitkale
AVRUPA

Askeri heyet üs planlaması için KKTC'de

Hava üssü Geçitkale

Doğu Akdeniz'in güvenliği için adada deniz ve hava üssü kurulmasına ilişkin çalışmalar sürüyor. Hava üssü konusunda Geçitkale’nin yeniden açılması planlanırken, deniz üssü içinse yer tespiti neredeyse tamamlandı.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Hafta içinde gerçekleştirilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Davet Tatbikatı-2019’da objektiflere çarpıcı kareler yansımıştı.
Hafta içinde gerçekleştirilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Davet Tatbikatı-2019’da objektiflere çarpıcı kareler yansımıştı.

Türkiye, Suriye'deki savaşı bahane ederek tüm ülkelerin askeri varlığını arttırdığı ve başta Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) olmak üzere oldu-bitti girişimlerine sahne olan Doğu Akdeniz’de egemenlik haklarını kısıtlayacak girişimlere karşı planlamalarını yapıyor. Bu doğrultuda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Dışişleri Bakanlığı’na sunulan, KKTC’ye deniz üssü kurulması önerisi üzerinde çalışılıyor.

‘EGEMEN ÜS’ ÖNERİSİ

Öneride KKTC’nin egemenlik haklarının muhafazasında güvence olması, KKTC ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin korunması, deniz enerji sahalarındaki işgalleri önleyecek tedbirlerin alınması üzerinde duruluyor.

Müzakerelerde KKTC ve Türkiye’nin elinin güçlenmesi için KKTC’de uygun bir mevkide deniz üssü kurulması gerektiği vurgulanırken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, üssün İngilizlerin GKRY’deki gibi “egemen üs” olarak tesis edilmesini öneriyor.

Doğu Akdeniz’deki son gelişmelerin ardından Türkiye, bu öneriler üzerinden çalışma başlattı. Ankara’dan bir askeri heyet adaya gönderildi. Fatih sondaj gemisi ve Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisini koruyan Türk donanması bölgede varlık gösterirken, donanmanın lojistik imkan ve kabiliyetlerini arttırmak üzere ‘liman kolaylığı’ sağlayacak tesislerin yapılması planlanıyor. Bu kapsamda yer tespiti de neredeyse tamamlanmış durumda.

GERİLİM HATLARI YER ALTINA

Adaya gönderilen askeri heyetin çalıştığı konulardan biri de hava üssünün kurulması. Burada da Geçitkale’de kullanılamaz durumdaki hava meydanı öne çıkıyor. Geçitkale hava meydanı, bölgede güvenliği tesis eden Türk askerinin ihtiyaçları doğrultusunda aktif edilmeye çalışılıyor.

REKLAM

Daha önce Türk yıldızları ve diğer askeri uçakların Kıbrıs’a inişlerinde kullandıkları Geçitkale Meydanı, halen engel nedeniyle kapalı durumda. Geçitkale'nin planlanabilmesi için uçuşlarda tehlike arz eden yüksek gerilim hattı ve elektrik tellerinin yer altına alınması gerekiyor.

Doğu Akdeniz’de gövde gösterisi
GÜNDEM
Doğu Akdeniz’de gövde gösterisi
Körfezde sular ısınıyor

Körfez'de sular ısınıyor

ABD, tanker saldırılarından İran'ı sorumlu tuttu.
İşte İmamoğlunun küfür ettiği anlar

İşte İmamoğlu'nun küfür ettiği anlar

Portakal'ın yayınlayamadığı videonun yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Dünya bunun bedelini ödeyemez

Dünya bunun bedelini ödeyemez

Körfez'deki kaos küresel krize neden olabilir.
PKK devleti ihtimal dışı hale gelmiştir

PKK devleti ihtimal dışı hale gelmiştir

Sözcü Kalın, kabine toplantısı sonrası konuştu.
FETÖ'cülerin<br>Torku yalanı tutmadı

FETÖ'cülerin
Torku yalanı tutmadı

Torku, FETÖ'cülerin sistematik yalanlarını çürüttü.
Hafızalarda<br>kalacak ceza

Hafızalarda
kalacak ceza

Akollü araç kullanmaktan 9 kez ceza yedi.
İlk madde<br>kabul edildi

İlk madde
kabul edildi

Yeni askerlik sistemi TBMM Genel Kurulu'nda.
Yangın evlere sıçradı

Yangın evlere sıçradı

​İzmir'deki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Mitil atılmış vaziyette

Mitil atılmış vaziyette

​Yıldırım, seçim çalışmalarına ilişkin konuştu.
ABD'ye S-400<br>ve F-35 telefonu

ABD'ye S-400
ve F-35 telefonu

Bakan Akar ile Shanahan'dan kritik görüşme.
İş başvurusunda<br>bile istenmiyor

İş başvurusunda
bile istenmiyor

Veresiyeyi engellemek isteyen satıcı pes dedirtti.
40 dakika görüştüler

40 dakika görüştüler

​Erdoğan ile Bahçeli'den Beştepe'de kritik zirve.
Askerlik teklifinde revizeler olacak

Askerlik teklifinde revizeler olacak

​AK Partili Turan'dan yeni teklif için flaş açıklama.
Kimse Türkiye'ye<br> ültimatom veremez

Kimse Türkiye'ye
ültimatom veremez

Bakan ​Çavuşoğlu'ndan ABD'ye s-400 yanıtı.
Yüzlerce şikayet var

Yüzlerce şikayet var

​Tatil planı yapanlar dikkat: Kabusa dönüşmesin.
Ekolojik gül <br>yağı Çin yolunda

Ekolojik gül
yağı Çin yolunda

​Kilogramı 12 ila 15 bin avro arasında değişiyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.