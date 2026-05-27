Her evde yas var

İşgalci İsrail’in Gazze’den Lübnan’a, İran’dan bölgedeki birçok noktaya uzanan saldırıları nedeniyle milyonlarca Müslüman bu yıl bayrama hüzünle giriyor. Bombardımanlarda yakınlarını kaybeden siviller, savaşın gölgesinde buruk bir bayram geçirecek. İsrail saldırılarında aile fertlerini kaybeden siviller, bayram sofralarının bu yıl eksik kaldığını, çocukların ise korku ve yas içinde bayram sabahına uyandığını söyledi.

SOFRALARIMIZ SESSİZ

İsrail saldırılarında ailesi ve yakın akrabalarından 45 kişiyi kaybeden Gazzeli Mahmut Ayyaş, “Sevdiklerimiz olmadan geçen her bayram içimizde daha büyük bir boşluk bırakıyor. Eskiden ailece bir araya geldiğimiz sofralar şimdi sessiz ve eksik. Her evde bir şehit, her ailede yas var” diye konuştu.

Yalnızca Filistinli oldukları ve kendi topraklarında onurlu bir yaşam sürmek istedikleri için dünyanın birçok yerinde baskı gördüklerini belirten Ayyaş, Avusturya’da gazetecilik yapan kardeşinin de Filistin haberleri yaptığı için tutuklandığını anlattı. Ayyaş, “Biz özgürce yaşamak, çocuklarımızı güvenle büyütmek istiyoruz. Filistinliyi her yerde cezalandırıyorlar” ifadelerini kullandı.

Mahmut Ayyaş

'YAŞAYAMIYORUM'

Kurban Bayramı’nın Batı Şeria’da hüzünle karşılandığını söyleyen Tulkerimli Muhammed Hafer, “İsrail saldırılarında 2 kuzenim şehit oldu. Halam artık ‘Yaşayamıyorum, her şeyimi kaybettim’ diye ağlıyor. Böyle insanların hayatında artık bayramın da sevincin de bir anlamı kalmadı. Hepimizi birer birer katlediyor, hayattan koparıyorlar” dedi. Hafer, İsrail’in kontrol noktaları nedeniyle akrabalarını ziyaret edemediğini anlattı.

Atıf Hüseyin Dassouki

TORUNLARIM ŞEHİT OLDU

Lübnanlı Atıf Hüseyin Dassouki, İsrail saldırılarında kızını ve torununu kaybetmenin acısını hâlâ ilk günkü gibi yaşadığını söyledi. O gün kızının ve torununun kendilerini ziyarete geldiğini anlatan Dassouki, “Öğle vakti birlikte oturup sohbet ediyorduk. Bir süre sonra annesiyle birlikte kendi evlerine geçtiler. Tam o sırada İsrail’in çok şiddetli bir saldırısı oldu. Kızım ve torunum oracıkta şehit oldu. Onlar benim hayatımdı, yaşama sevincimdi. İsrail, günlük hayatımızın tam ortasında en sevdiklerimi benden aldı bu acıyı tarif etmek mümkün değil.Onlarsız geçireceğimiz dördüncü bayram olacak. Her bayram geldiğinde yüreğim yeniden sızlıyor. Ama inanıyorum ki onlar şimdi cennette birbirlerine komşu oldular” dedi.

Eşimin mezarına gidip harçlık isteyeceğim

İran’ın Kerec kentinde yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Mahsa Zare, İsrail’in saldırılarında, 3 ay önce evlendiği asker eşini kaybetti. “Eşimin şehit olması bayramı benim için bambaşka bir duyguya dönüştürdü” diyen Zare, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir yandan yanımda olmaması beni derinden üzerken, diğer yandan şehitlik mertebesine ulaşması bana teselli veriyor. Mezarına her gittiğimde ondan harçlık istiyorum, bayram harçlığı da isteyeceğim.”







