Dünya Hindistan Yanlışlıkla Pakistana füze attık
ASYA

Hindistan: Yanlışlıkla Pakistan’a füze attık

Sık sık savaşın eşiğine gelen nükleer silahlı düşman kardeşler Hindistan ile Pakistan da yeni bir kriz yaşanıyor. Bu kez Pakistan'a düşen füzeyle ilgili Hindistan Savunma Bakanlığı'ndan 'teknik bir sorun nedeniyle yanlışlıkla ateşlendiği' açıklaması geldi.

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Haber Merkezi Diğer
Hindistan: Yanlışlıkla Pakistan’a füze attık
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Pakistan'ın çarşamba günü Hindistan'ın savaş başlığı takılmamış bir süpersonik füzesinin 124 km hızla topraklarına düştüğü açıklamasına bugün Hindistan'dan açıklama geldi.

'TEKNİK BİR ARIZA OLDU'

"9 Mart 2022'de rutin bakım sırasında, teknik bir arıza, yanlışlıkla bir füzenin ateşlenmesine neden oldu" açıklamasını yapan Hindistan Savunma Bakanlığı, hükümetin konuyu ciddiyetle inceleyip soruşturma açtığını belirtti.

  • Pakistan ordusunun dünkü açıklamasında füzenin düştüğü bölgede herhangi bir hassas tesis bulunmadığı, can kaybı meydana gelmediği, sadece bir duvarın yıkıldığı kaydedilmişti.

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