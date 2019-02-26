Dünya Hindistan Pakistanı vurdu
ASYA

Hindistan Pakistan'ı vurdu

Hindistan Pakistan'ı vurdu

Hindistan, bu sabah Pakistan’a hava saldırısı düzenlendiğini ve terör kamplarının vurulduğunu açıkladı. Pakistan tarafı ise boş arazilerin vurulduğunu açıklayarak hiçbir zayiatın olmadığını duyurdu.

Haber Merkezi IHA
Hindistan savaş uçakları
Hindistan savaş uçakları

Pakistan ve Hindistan arasında ihtilaflı olan Cemmu ve Keşmir bölgesinin Hindistan tarafından kontrol edilen Srinagar şehrine terör saldırısı düzenlenmiş 44 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Hindistan makamları 14 Şubat’ta gerçekleşen saldırıdan Pakistan’ı suçlamış, Pakistan’ın teröristlere yardım ve yataklık ettiğini duyurmuştu. Bugün Hindistan Tarım Bakanı Gajendra Singh Shekhawat, sosyal medya hesabından, Hint Hava Kuvvetlerinin, Pakistan’ın Muzzaffarabad bölgesine operasyon yaptığını duyurdu. Bakan Shekhawat, uçakların salı erken saatlerde sınırı geçerek terör kamplarını vurduğunu ve tamamen yerle bir ettiğini öne sürdü.

İHA
Hindistan'dan yapılan saldırının boş araziye isabet ettiği ifade edildi.

Pakistan: Zayiat yok

Pakistan Ordusu Sözcüsü Tüm General Asif Ghafoor, Muzzaffarabad bölgesine yapılan hava saldırısında hiçbir altyapının zarar görmediğini ve ölü ya da yaralı olmadığını duyurdu. Hindistan uçaklarının, sınırı yaklaşık 5 kilometre geçtiğini kaydeden Ghafoor, Pakistan Hava Kuvvetlerinin hızlıca Hindistan uçaklarını kovalayarak sınırın ötesine geri gönderdiğini duyurdu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Srinagar’da geçtiğimiz hafta düzenlenen bombalı saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Uygun bir karşılık vereceğiz. Komşumuzun bizi istikrarsızlaştırmasına müsaade etmeyeceğiz" ifadesini kullanmıştı.

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