​Hindistan-Pakistan gerilimine dünyadan ilk tepkiler.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gerginlikten endişe duyuyoruz, taraflara sağduyu ve itidal çağrısında bulunuyoruz. Keşmir problemi bir an önce çözülmeli. Türkiye olarak gerginliğin azaltılmasında her zaman katkı yapma arzusundayız" dedi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilime ilişkin "Çin, iki tarafın soğukkanlılığını sürdürmesini ve gerilimi artırmaktan kaçınmasını umuyor" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Hindistan'ın saldırısını "terör karşıtı eylem" şeklinde nitelendirdi.

Bakan Pompeo, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlikle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Pompeo, "Hindistan'ın 26 Şubat'taki terör karşıtı eylemlerinin ardından Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj ile (telefonda) konuştum ve yakın güvenlik iş birliğimize vurgu yaptım." ifadesini kullandı.

"Tansiyon düşürülsün" çağrısı

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile de telefonda görüştüğünü kaydeden Pompeo, askeri bir gerginliğe yol açmadan mevcut tansiyonun düşürülmesinin önemine dikkati çektiğini belirtti.

Pompeo ayrıca, Pakistanlı mevkidaşına "bu ülkedeki terör gruplarına karşı daha kayda değer adımlar atmaları çağrısında bulunduğunu" bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, her iki muhatabına da "askeri çatışmaya girmeden doğudan iletişim halinde olmaları" yönünde çağrı yaptığını da kaydetti.

Keşmir'de gerginliğin artmasının ardından Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilimin de yükseldiğini belirten Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin konuya ilişkin gelişmeleri kendisine aktardığını kaydetti.

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Türkiye'den sağduyu vurgusu

Çavuşoğlu, dün İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Keşmir Temas Grubu Toplantısı'nın Cidde'de gerçekleştiğini hatırlattı.

Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki gerilime ilişkin, "Biz tabii ki bu gerginlikten dolayı endişe duyuyoruz ve taraflara da sağduyu, itidal çağrısında bulunmak istiyoruz ve (gerginliği) tırmandırmaya yol açacak adımlardan da kaçınılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bu gerginliğe Keşmir probleminin neden olduğunu belirten Çavuşoğlu, Keşmir sorununun yıllardır çözümü dondurulmuş bir ihtilaf olduğunu ve sık sık iki ülke arasında gerginliğe yol açtığını söyledi.

Çavuşoğlu, "Keşmir probleminin bir an önce uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) kararları çerçevesince çözülmesi gerekiyor ki iki ülke arasında sürekli gerginliğe yol açan problem kalksın. Bu Keşmir halkı için de çok önemlidir." şeklinde konuştu.

"Türkiye olarak gerginliğin azaltılmasında ve Keşmir dahil bu problemlerin çözümüne her zaman katkı yapma arzusundayız." diyen Çavuşoğlu, bu problemin çözümünde üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Afganistan sürecini de etkiliyor

Çavuşoğlu, bu gerginliğin Afganistan barış sürecine de etki ettiğini söyleyerek, "Bir yerde gerginlik varsa sadece iki ülke arasında ya da Keşmir ile sınırlı kalması mümkün değil. Bölgeye de yansıyor, hepimize yansıyor. Şu anda bütün dünya buraya kilitlenmiş durumda." diye konuştu.

Pakistan'ın Afganistan'daki terör probleminin çözümünde son zamanlarda oynadığı yapıcı rolü takdirle karşıladıklarının altını çizen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

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"Pakistan da terör tehdidinden, saldırılarından çok çekmiş bir ülke. Biz özellikle Afganistan sürecine ivme kazandırmak için şu anda İstanbul sürecine Afganistan ile beraber eş başkanlık yapıyoruz. Bu toplantıyı inşallah seçimlerden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın da uygun göreceği bir zamanda gerçekleştireceğiz. Bu toplantıyı Türkiye, Pakistan ve Afganistan iş birliğinde gerçekleştireceğiz. En son Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Türkiye ziyaretinde bu konuda mutabık kaldık. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu konuyu Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile de görüştüler. Her iki taraf da bu zirvenin gerçekleştirilmesinden yana."

Afganistan'ın halihazırda birçok zorluk çektiğini anlatan Çavuşoğlu, "Afganistan'ın, iki ülkenin yaşadığı gerginlikten etkilenmemesi gerekiyor. Biz de Türkiye olarak bu konuda hassasız." dedi.

Çavuşoğlu, şu ana kadar Hindistan ile bir temaslarının olmadığını belirterek, "Biz diyaloğa açığız ve tabii ki Hindistan'la da bu konuyu görüşmek isteriz." ifadesini kullandı.

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