Hindistan'da çığ düşmesi: 6 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Hindistan Hava Kuvvetlerine ait iki savaş uçağının düştüğü belirtildi. Açıklamalarda bir pilotun hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı ve kayıp olan kişileri arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.