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Dünya

Hindistan'da çığ düşmesi: 6 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Sikkim eyaletinde çığ düşmesi sonucu 6 turistin hayatını kaybettiği bildirildi.

14:13 . 4/04/2023 Salı
AA
Hindistan'da çığ düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da çığ düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın NDTV kanalına göre, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Sikkim eyaletindeki Nathu La Dağı Geçidi'nde yerel saatle 12.20'de çığ düştü.


Çığ düşmesi sonucunda 6 turist hayatını kaybetti. Kurtarma operasyonlarında, çığ altında kalan 22 kişi kurtarıldı ve bölgedeki hastanelere sevk edildi.


Çığ altında hala mahsur kalanlar olabileceği için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.


Hindistan'ın Çin ile sınırında yer alan Nathu La Dağı Geçidi, manzarası nedeniyle turistlerin gözde merkezleri arasında yer alıyor.





#Hindistan
#çığ
#Nathu La Dağı
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