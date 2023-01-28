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Hindistan Hava Kuvvetlerine ait iki jet düştü: Ölü ve yaralılar var

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Hindistan Hava Kuvvetlerine ait iki savaş uçağının düştüğü belirtildi.

10:51 . 28/01/2023 Cumartesi
Reuters
Hindistan'da jet kazası

Hindistan'da jet kazası

Madhya Pradesh eyaletinde yerel bir yönetici olan AK Verma, "Hindistan Hava Kuvvetlerine ait iki uçağın eyaletimizin sınırları içinde düştüğünü doğrulayabilirim" ifadelerini kullandı. Jetlerin düşmesine sebep olan faktörün henüz belli olmadığı açıklandı.


Bir başka yerel yönetici olan Ankit Asthana, bir jetteki üç mürettebattan birinin hayatını kaybettiği, ikisinin kurtarıldığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi. İkinci uçağın mürettebatı hakkında herhangi bir ayrıntı verilmedi.


Verma, savunma bakanlığı yetkililerinin kaza mahalline gittiğini söyledi. Yerel raporlar, bir Sukhoi-30 uçağının ve bir Mirage 2000 jetinin düştüğünü söyledi.


Federal savunma bakanlığından yetkililer, Rajasthan'daki kaza mahallinden ayrıntıları topladıklarını ve en yakın Hava Kuvvetleri istasyonlarından bölgeye bir ekip sevk edildiğini söyledi.


#Hindistan
#hava kuvvetleri
#jet
#düşüş
7 minutes ago
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Hindistan Hava Kuvvetlerine ait iki jet düştü: Ölü ve yaralılar var
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