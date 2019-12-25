Dünya İdlibliler bu soğukta evlerinden oldu Rejim, Rusya ve İranın desteğiyle İdlibde 40 yerleşimi ele geçirdi
BARIŞ PINARI HAREKATI

İdlibliler bu soğukta evlerinden oldu: Rejim, Rusya ve İran'ın desteğiyle İdlib'de 40 yerleşimi ele geçirdi

Esed rejimi, Astana anlaşmalarını hiçe sayarak Rusya ve İran'ın yardımıyla İdlib'in 5 köyüne daha girdi. Rejim, dün akşam saatlerinden itibaren İdlib'in Maarratinnüman ilçesinin güneyindeki Amdudiye, Sıhyan, Babolin, Keferbasin ve Tekane köyleri ile sivillerin tahliye yolu üzerindeki Hiş Köprüsü'nü ele geçirdi.

Haber Merkezi AA
Suriyelerin göç mücadelesi sürüyor.
Suriyelerin göç mücadelesi sürüyor.

Astana anlaşmalarını hiçe sayan Beşşar Esed rejimi, Rusya ve İran'ın yardımıyla 5 köyde daha ilerleyerek, İdlib'de ele geçirdiği yerleşimlerin sayısını 40'a çıkardı.

Halk göç etmeye devam ediyor.
  • Hiş köprüsü, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Maarhatat köyünde lojistik amaçlarla kullandığı yerleşkenin yakınlarında bulunuyor.

Aileler bu soğukta dışarıda kalıyor.

Böylece 20 Aralık'ta kara operasyonu başlatan rejim güçlerinin girdiği yerleşimlerin sayısı 40'a çıktı.

Rejim güçleri daha önce İdlib'in güneydoğusundaki Cercenaz beldesi ile Hirbet Marata, Ebu Defne, El-Hadise, Kefer Yasin, Salihiye, El-Falül, Babulin, Um Celal, Um Tüveyne, Recmül Kıt, Hirakı, Mıntar, Sıhal, Es Sırc, Seyyadi, Tel Şeyh, Furce, Breysa, Rabia, Hureybe, Şara, Ebu Habbe, Mudeyrise, Ebu Şerci, Krati, Krestene, Hülübbe, Tuh, Muaysurune, Tehtaaya, Ebu Mekki, Sukeya ve Sırman yerleşimlerini ele geçirmişti.

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Evlerinden olan Suriyeli bir ailenin küçük çocuğu.

Yoğun saldırıların hedefinde İdlib'in Maarratünnuman ve Serakib ilçe merkezleri ile kırsalları bulunuyor.

Esed rejiminin karadan ilerleme amaçlı başlattığı saldırıya, İran destekli yabancı terörist gruplar ve başını Rus özel kuvvetlerinin çektiği "Kaplan Güçleri” adlı "5. Lejyon" da destek veriyor.

Rusya hava saldırılarıyla da rejim güçlerine destek oluyor.

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Esed, Astana anlaşmalarını hiçe saydı: 35 yerleşim bölgesini ele geçirdi

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı. Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu alanlardan nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 2019 içerisinde bir milyonu aştı. Yalnızca geçen ay başından bu yana bölgede yerinden edilenlerin sayısı 215 bini buldu.

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