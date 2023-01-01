|
Dünya

İdrar sıçratan duvar: Londra’da alkoliklere son çare

Londra’da bir belediye, gece hayatına çıkan kişilerin sıklıkla sokaklara tuvaletlerini yapmasını ve çevreye zarar vermesini engellemek için son bir çözüme başvurdu. Belediye, duvarlarda şeffaf bir tabak oluşturan ve idrar dahil duvara dökülen herhangi bir sıvıyı geri sıçratan bir spreyle duvarları kaplamaya başladı.

Dış Haberler
Dış Haberler
3:45 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Londra’da bir belediye, gece hayatına çıkan kişilerin sıklıkla sokaklara tuvaletlerini yapmasını ve çevreye zarar vermesini engellemek için son bir çözüme başvurdu.

Londra’da bir belediye, gece hayatına çıkan kişilerin sıklıkla sokaklara tuvaletlerini yapmasını ve çevreye zarar vermesini engellemek için son bir çözüme başvurdu.

Londra’da bir belediye, gece hayatına çıkan kişilerin sıklıkla sokaklara tuvaletlerini yapmasını ve çevreye zarar vermesini engellemek için son bir çözüme başvurdu. Son olarak belediye, duvarlarda şeffaf bir tabak oluşturan ve idrar dahil duvara dökülen herhangi bir sıvıyı geri sıçratan bir spreyle duvarları kaplamaya başladı. Bu sayede tuvaletini duvara yapan kişilerin idrarı, üzerlerine geri sıçrıyor. Belediye, bu sayede hem sokaklara yayılan kötü kokuyu, hem de yaklaşık bir milyon pounda ulaşan temizlik masraflarını azaltmayı hedefliyor.


#İngiltere
#Londra
#Alkol
2 saat önce
default-profile-img
İdrar sıçratan duvar: Londra’da alkoliklere son çare
Haksız zam yapana 60 milyon TL ceza
Seçim süreci başlıyor
AK Parti’de tecrübeliler sahaya inecek
Yıldız Holding’den 10 bin yeni istihdam
Altı temsilcilik daha açılacak
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.