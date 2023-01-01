İdrar sıçratan duvar: Londra’da alkoliklere son çare

Londra’da bir belediye, gece hayatına çıkan kişilerin sıklıkla sokaklara tuvaletlerini yapmasını ve çevreye zarar vermesini engellemek için son bir çözüme başvurdu. Son olarak belediye, duvarlarda şeffaf bir tabak oluşturan ve idrar dahil duvara dökülen herhangi bir sıvıyı geri sıçratan bir spreyle duvarları kaplamaya başladı. Bu sayede tuvaletini duvara yapan kişilerin idrarı, üzerlerine geri sıçrıyor. Belediye, bu sayede hem sokaklara yayılan kötü kokuyu, hem de yaklaşık bir milyon pounda ulaşan temizlik masraflarını azaltmayı hedefliyor.