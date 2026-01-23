İngiltere'de aspirin krizi: Kıtlık yaşanıyor ihracat yasaklandı

Yaklaşık 11 bin eczaneyi temsil eden meslek kuruluşları, ilacı temin etmede büyük zorluklar yaşadıklarını rapor ediyor.

Yapılan güncel bir ankete göre, İngiltere'deki eczanelerin yüzde 86'sı son bir hafta içinde hastalarına aspirin ulaştıramadı. Sorun özellikle kalp sağlığı için hayati önem taşıyan 75 mg'lık düşük doz tabletlerde yoğunlaşıyor.

Eczaneler zararına satış yapıyor

Kıtlık nedeniyle aspirin fiyatlarında dramatik bir artış gözleniyor. Geçen yılın başında 18 peni olan bir paket aspirinin fiyatı bu ay 3,90 sterline kadar yükseldi.

Ancak Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) eczanelere paket başına sadece 2,18 sterlin geri ödeme yapıyor. Bu durum, eczanelerin sattıkları her paket başına yaklaşık 1,72 sterlin zarar etmesine neden oluyor.

Bağımsız Eczaneler Birliği yöneticisi Dr. Leyla Hannbeck, NHS'nin belirlediği düşük fiyatlar nedeniyle üreticilerin diğer ülkelere öncelik verdiğini, bunun da İngiltere'yi tedarik zincirinin sonuna ittiğini belirtti.

Mevzuat değişikliği talebi

Eczacı temsilcileri, mevcut krizin aşılması için hükümetten acil reform bekliyor. Ulusal Eczacılar Birliği Başkanı Olivier Picard, bir ilacın stokta bulunmadığı durumlarda eczacıların güvenli alternatifleri doğrudan verme yetkisine sahip olması gerektiğini savundu.