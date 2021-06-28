Dünya Irak hükümeti ABDnin Irak-Suriye sınırındaki Haşdi Şabi milislerine yönelik saldırısı Irakın egemenliğini ihlal etti
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Irak hükümeti: ABD'nin Irak-Suriye sınırındaki Haşdi Şabi milislerine yönelik saldırısı Irak'ın egemenliğini ihlal etti

Irak hükümeti, ABD'nin Irak-Suriye sınırındaki Haşdi Şabi milislerine yönelik saldırısının Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini ve bunu reddettiklerini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Irak hükümeti: ABDnin Irak-Suriye sınırındaki Haşdi Şabi milislerine yönelik saldırısı Irakın egemenliğini ihlal etti
Irak hükümeti, ABD'nin Haşdi Şabi'ye yönelik saldırısının "egemenlik ihlali" olduğunu duyurdu.

Irak hükümeti, ABD'nin Irak-Suriye sınırındaki Haşdi Şabi milislerine yönelik saldırısının Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini ve bunu reddettiklerini açıkladı.

Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Mustafa el-Kazımi'nin Askeri Sözcüsü Yahya Resul, Irak-Suriye sınırındaki Haşdi Şabi milislerine yönelik ABD saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

KABUL EDİLEMEZ BİR İHLAL

Açıklamada, "Dün akşam Irak-Suriye sınırına düzenlenen ABD saldırısını kınıyor ve reddediyoruz. Bu saldırı, tüm uluslararası anlaşmalara göre Irak'ın egemenliğine ve milli güvenliğine yönelik bariz, kabul edilemez bir ihlaldir." ifadelerine yer verdi.

Irak'ın çıkar sahası olmasının kabul edilmediği kaydedilen açıklamada, bu tür ihlallerin yeniden yaşanmaması için tüm düzeylerde gerekli incelemelerin yapılacağı aktarıldı.

Haşdi Şabi'ye bağlı Ketaib Seyyid'ül Şuheda milis grubu, ABD'nin Irak-Suriye sınırına düzenlediği saldırıda 4 mensubunun öldüğünü bildirmişti.

Saldırıda öldürülenler için akşam saatlerde Bağdat'ta cenaze töreni düzenlenecek.

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