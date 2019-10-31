Dünya Iraktaki hükümet karşıtı gösterilerde 6 gün içinde hayatını kaybedenlerin sayısı 100e yükseldi
ORTADOĞU

Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde 6 gün içinde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi

Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komiserliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, cuma gününden bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısının 100'e ulaştığını açıkladı. Açıklamada, göstericiler ve emniyet güçlerinden yaralananların sayısının ise 5 bin 500'e yükseldiği kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşı protestolar devam ediyor.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşı protestolar devam ediyor.

Irak'ta cuma gününden bu yana devam eden hükümet karşıtı gösteriler sırasında ölenlerin sayısı 100'e yükseldi.

Ölü sayısı 100'ü buldu

  • Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komiserliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkent Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde son 6 gündür düzenlenen protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının 100'e ulaştığı belirtildi.

5 bin 500 yaralı

Açıklamada, göstericiler ve emniyet güçlerinden yaralananların sayısının ise 5 bin 500'e yükseldiği kaydedildi.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

Ekim ayının başında sokaklara çıkan eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü yeniden başlamıştı.

Lübnan'da protestolar: Yeni hükümet kuruluna kadar Hariri'nin görevde kalması istendi
DÜNYA
Lübnan'da protestolar: Yeni hükümet kuruluna kadar Hariri'nin görevde kalması istendi
Bağdadinin öldürüldüğü görüntüler yayınlandı

Bağdadi'nin öldürüldüğü
görüntüler yayınlandı

CENTCOM: Öldürmek için tasarlanmış bir infaz planı geliştirdik.
Bu tarihi bir an

Bu tarihi bir an

​Suriye Anayasa Komitesi ilk kez toplandı.
10. Yıl Marşı ile taciz anları

'10. Yıl Marşı' ile
taciz anları

Utanç anları büyük tepkiye neden oldu.
FED 3'üncü kez <br>faiz indirdi

FED 3'üncü kez
faiz indirdi

İlk kez temmuz ayında faiz indirimine gitmişti.
Gazinin yerine <br>köpeği montajladı

Gazinin yerine
köpeği montajladı

​Amerikan basınında mizah konusu oldu.
Gösteriler<br>zirveleri iptal ettirdi

Gösteriler
zirveleri iptal ettirdi

Acil durum ilanından sonra güvenlik görevi orduya verilmişti.

Tehdit büyük

Tehdit büyük

​Almanya hızla yükselen ırkçılığa karşı harekete geçiyor.
Maltepe Belediyesinde<br>sigortasız Afgan işçi

Maltepe Belediyesinde
sigortasız Afgan işçi

90'ları geri getiren çöp dağları ardından ikinci rezalet!
Kınadı, reddetti ve <br>yok hükmünde saydı

Kınadı, reddetti ve
yok hükmünde saydı

TBMM Başkanlığı ABD'ye karşı tezkereyi kabul etti.

Irak'ta kaosun kaynağı ABD işgali

Irak'ta kaosun kaynağı ABD işgali

Yeni Şafak, Irak'taki protesto krizini Türkmenlerle konuştu.
Tek kelimeyle hükümsüzdür

Tek kelimeyle hükümsüzdür

Bahçeli, ABD Temsilciler Meclisi kararlarına tepki gösterdi.
Karada aranırken denizde yakalandı

Karada aranırken denizde yakalandı

​Hakkında 13 yıl hapis ve 15 bin TL para cezası bulunuyordu.
İstenen ceza<br>belli oldu

İstenen ceza
belli oldu

​9 kişinin öldüğü tren kazasında 10 kişi için iddianame tamamlandı.
Kendimizi yenileyeceğiz

Kendimizi yenileyeceğiz

​Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Çalışmaları durdurtan gaz

Çalışmaları durdurtan gaz

​Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri çevrede önlem aldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.