İran: ABD ve İsrail’e ait SİHA’lar düşürüldü

23:036/04/2026, Pazartesi
Hermes 900 ve MQ-9 tipi silahlı insansız hava araçları.
İran, Huzistan ve Hürmüzgan eyaletlerinde ABD ve İsrail’e ait silahlı insansız hava araçlarının düşürüldüğünü açıkladı. Açıklamalara göre, Keşm Adası’nda MQ-9 tipi SİHA hava savunma sistemiyle vurulurken, Huzistan’da da Hermes 900 tipi bir SİHA’nın düşürüldüğü bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Devrim Muhafızları Ordusu Halkla ilişkiler Birimi, Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası’nda düşürülen SİHA’ya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Keşm Adası’nda ABD’nin MQ-9 tipi SİHA’sının hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü aktarıldı.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise Devam Muhafızları Ordusu’nun açıklamasına dayandırdığı haberinde, Huzistan eyaletinin Endimeşk ilçesinde bir Hermes 900 SİHA’nın düşürüldüğünü kaydetti.



Apollo’nun rekoru tarihe karıştı: Artemis 2 ile insanlı uzay uçuşu rekoru kırıldı