Dünya İran Fransanın protestolarla ilgili açıklamaları nedeniyle Fransız Maslahatgüzarı bakanlığa çağırdı
ORTADOĞU

İran Fransa'nın protestolarla ilgili açıklamaları nedeniyle Fransız Maslahatgüzarı bakanlığa çağırdı

İran, Fransa'nın, Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestolarla ilgili açıklamalarına tepki olarak bu ülkenin Tahran'daki Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

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Haber Merkezi AA
İran Fransanın protestolarla ilgili açıklamaları nedeniyle Fransız Maslahatgüzarı bakanlığa çağırdı
Arşiv.

İran Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Buna göre, Fransa'nın, İran'daki protestolarla ilgili Tahran'ı hedef alan açıklamaları üzerine görev süresi sona eren Fransız Büyükelçinin yokluğunda bu ülkenin Maslahatgüzarı bakanlığa çağrıldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı ve Fransız yetkililerin açıklamalarının "İran'ın iç işlerine müdahale" olarak kabul edildiğinin Fransız Maslahatgüzara iletildiği aktarıldı.

Açıklamada, "İran hiçbir koşulda iç işlerine müdahaleye müsamaha göstermeyecek ve yabancıların pozisyonlarını ve hareketlerini yakından izleyerek zamanında ve uygun önlemleri alacaktır." ifadelerine yer verildi.

Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonraki ölümü ve protestolar

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde gösteriler başlamıştı.

İran devlet televizyonu, 24 Eylül'de gayriresmi rakamlara göre, şiddete dönüşen gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Yetkililer henüz gösterilerdeki can kayıplarıyla ilgili kesin bilgi paylaşmadı.

İran'da Mahsa Amini gösterileri birçok kente sıçradı
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İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini isimli genç kadının gözaltında ölümü sonrası büyüyen öfke sokağa taştı.

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Güvenlik güçleri protestoları kontrol etmekte zorlanıyor. Sıklıkla göstericilere sert şekilde müdahale ediyor.

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Hatta zaman zaman güvenlik güçlerinin gerçek mermilerle göstericilere ateş ettiği iddiaları da var. O iddiaları destekler nitelikte görüntüler de kameralara yansıdı. Olaylarda ölenler ve yaralananlar da var

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İran resmi haber ajansı, başkent Tahran'ın da aralarında olduğu Kerec, Tebriz, Meşhed, Kiş, Kirman gibi 10'un üzerinde kente gösterilerin sıçradığını duyurdu.

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Düzenlenen gösterilerde eylemciler, sokaklardaki çöp konteynerlerini ateşe vererek, rejim karşıtı sloganlar attı.

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Motosikletli devriyelerle olay yerine gelen polis ve rejim yanlısı Besic üyelerinin cop ve biber gazı kullanarak protestocuları dağıttığı ve birçok kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

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Tahran'da da eylemler gece yarısına kadar sürdü.

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Sosyal medyadaysa Mahsa Amini etiketiyle milyonlarca paylaşım yapıldı. Amini için yapılan illustrasyonlar ve foto montajlar dikkat çekiyor.
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Belçikalı sanatçı Edith Dekyndt'in saçtan yapılmış bayrak çalışması da en çok paylaşılan görsellerden biri oldu.

İran'da Mahsa Amini gösterileri birçok kente sıçradı
İran'da başörtüsü kurallarına uygun örtünmediği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolar devam ediyor.. İranlı yetkililer şimdiye kadar 3 kişinin öldüğünü doğruladı. Ancak ölü sayısının açıklananın çok üstünde olduğundan endişe ediliyor.

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