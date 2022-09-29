İran Fransa'nın protestolarla ilgili açıklamaları nedeniyle Fransız Maslahatgüzarı bakanlığa çağırdı

İran Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Buna göre, Fransa'nın, İran'daki protestolarla ilgili Tahran'ı hedef alan açıklamaları üzerine görev süresi sona eren Fransız Büyükelçinin yokluğunda bu ülkenin Maslahatgüzarı bakanlığa çağrıldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı ve Fransız yetkililerin açıklamalarının "İran'ın iç işlerine müdahale" olarak kabul edildiğinin Fransız Maslahatgüzara iletildiği aktarıldı.

Açıklamada, "İran hiçbir koşulda iç işlerine müdahaleye müsamaha göstermeyecek ve yabancıların pozisyonlarını ve hareketlerini yakından izleyerek zamanında ve uygun önlemleri alacaktır." ifadelerine yer verildi.

Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonraki ölümü ve protestolar

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

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Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde gösteriler başlamıştı.

İran devlet televizyonu, 24 Eylül'de gayriresmi rakamlara göre, şiddete dönüşen gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Yetkililer henüz gösterilerdeki can kayıplarıyla ilgili kesin bilgi paylaşmadı.