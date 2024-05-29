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İran Genelkurmayı inceleme raporunu yayımladı: Reisi'yi taşıyan helikopterin düşüşünde sabotaj yok

İran Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin ikinci ön inceleme raporunu yayımladı. Elektronik harp müdahalesi veya sabotaj bulgusuna rastlanmadığı belirtilen raporda, dönüş güzergahındaki hava durumunun kazaya etkisinin daha detaylı araştırılması gerektiği bildirildi.

23:39 - 29/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 23:45 - 29/05/2024 Çarşamba
AA
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin öldüğü kaza
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin öldüğü kaza

İran Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin ikinci ön inceleme raporunu yayımladı.

Kaza geçiren helikopterin bakım ve onarım kayıtlarının incelendiği ve bu konuda bir soruna rastlanmadığı, kazadan 69 saniye öncesine kadar da mürettebatla iletişimde herhangi bir acil durum veya kesintinin bildirilmediği ifade edildi.

"Sabotaj veya elektronik harp müdahalesine dair herhangi bir bulgu tespit edilmedi"

Helikopterin, ilk uçuş güzergahları olan Tebriz'den Ağbend Köprüsü ve Kızkalesi Barajı'na havalandıktan sonra hava durumunun görsel uçuş koşulları için uygun olduğu ancak elde edilen belgeler ve diğer 2 helikopterin pilot ve yolcularının ifadeleri doğrultusunda
dönüş güzergahındaki hava durumunun kazaya etkisinin daha detaylı araştırılması gerektiği bildirildi.
Helikopterin kalıntıları ve parçaları üzerinde yapılan incelemeler ve alınan numunelere göre,
sabotaj veya elektronik harp müdahalesine dair herhangi bir bulgu tespit edilmediği vurgulandı.

"Asıl neden bulununcaya kadar inceleme sürecek"

Kazanın asıl nedeni bulununcaya kadar incelemelerin sürdürüleceği ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Reisi ve heyetinin ölümü

Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılışı töreninden dönerken geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Kazada Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile birlikte 8 yetkili de yaşamını yitirmişti.

Genelkurmay Başkanlığı, 24 Mayıs'ta yayımladığı kazanın nedenlerini araştıran ilk ön inceleme raporunda, helikopterin parçalarında mermi veya benzeri harici cisim izine rastlanmadığını bildirmişti.




#İran
#İbrahim Reisi
#Helikopter
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