Helikopterin, ilk uçuş güzergahları olan Tebriz'den Ağbend Köprüsü ve Kızkalesi Barajı'na havalandıktan sonra hava durumunun görsel uçuş koşulları için uygun olduğu ancak elde edilen belgeler ve diğer 2 helikopterin pilot ve yolcularının ifadeleri doğrultusunda

dönüş güzergahındaki hava durumunun kazaya etkisinin daha detaylı araştırılması gerektiği bildirildi.