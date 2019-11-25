Dünya İrandan ABD-İngiltere-İsrail ve Suudi Arabistana tehdit Kırmızı çizgilerimizi aşarsanız sizi yok ederiz
ORTADOĞU

İran'dan ABD-İngiltere-İsrail ve Suudi Arabistan'a tehdit: Kırmızı çizgilerimizi aşarsanız sizi yok ederiz

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami, ülkesindeki benzin zammı protestolarıyla ilgili ABD, İsrail, İngiltere ve Suudi Arabistan'ı suçlayarak, "Kırmızı çizgilerimizi aşarsanız sizi yok ederiz" tehdidinde bulundu.

Haber Merkezi AA
Hüseyin Selami
Hüseyin Selami

İran'da rejim yanlıları, geçen haftaki benzin zammı protestolarına tepki amacıyla başkent Tahran'da gösteri düzenledi.

ABD, İsrail ve Suudi Arabistan aleyhine sloganların atıldığı gösteride, benzine 15 Kasım'da yapılan yüzde 300'lük zammı protesto edenler "fitneciler" olarak suçlandı. Gösteride, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetine karşı dövizler de taşındı.

Devrim Muhafızları Genel Komutanı Selami, burada yaptığı konuşmada, benzin zammına gösterilen tepkileri "savaş" ve "senaryo" şeklinde nitelendirdi.

"Düşmanın hiçbir adımını cevapsız ve intikamsız bırakmayacağız"


  • Selami, "Büyük bir uluslararası savaştayız. Sokaklarımızda başlayan savaşın senaryosu uluslararası boyuta sahipti. Bu savaş tamamlandı. Düşmanın hiçbir adımını cevapsız ve intikamsız bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail'e "ABD'yi beklemeyin çünkü onlar siz yok edildikten sonra imdadınıza yetişir" diye seslenen Selami, olayların arkasında olduğunu iddia ettiği ülkeleri şu sözlerle hedef aldı:

ABD, İngiltere, İsrail ve Suudi Arabistan'a sesleniyorum: Bizi meydanda denediniz ve güçlü bir tokat yediniz ancak cevap veremediniz. Dünya bu tokatların bazılarını gördü bazılarını görmedi. Bekleyin. Kırmızı çizgilerimizi aşarsanız sizi yok ederiz.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başlamıştı.

Gösterilerde, birçok kentte kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmişti. Uluslararası Af Örgütü, olaylar sırasında en az 115 göstericinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor: Protestocular hükümet binasını ateşe verdi
DÜNYA
Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor: Protestocular hükümet binasını ateşe verdi
Felaket önlendi

Felaket önlendi

Şırnak'ta son dönemlerin en büyük patlayıcısı yakalandı.
Hazırlık aşamasında imha

Hazırlık aşamasında imha

​TSK ve MİT'ten ortak nokta operasyonu.
Yüz milyonlarca Müslüman sizinledir

Yüz milyonlarca
Müslüman sizinledir

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Filistin mesajı.
Motorinde indirim

Motorinde indirim

Bu geceden itibaren geçerli olacak.
Ödüller <br>sahiplerini buldu

Ödüller
sahiplerini buldu

​Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri açıklandı.
Halid bin Velid <br>adı ile anılacak

Halid bin Velid
adı ile anılacak

Erdoğan, Türk askeri birliğini ziyaretinde konuştu.

Özür dilemeliler

Özür dilemeliler

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

O sokak ve caddelere bıraktılar

O sokak ve caddelere bıraktılar

​Kadın cinayetlerine 'dijital karanfille' dikkati çekiyorlar.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
CHP'den 'Beştepe'deki CHP'li açıklaması

CHP'den 'Beştepe'deki CHP'li açıklaması

​"Partide çete arayanlara gerekli cevap verilecek".
Ankara'da ilk S-400 testi

Ankara'da ilk S-400 testi

​MSB'den Ankara'daki F-16 uçuşları ile ilgili ilk açıklama.
Az para <br>çok iş

Az para
çok iş

​Lider Sivaspor'da futbolcuların maaşları şaşırttı.
O hırsız yakalandı

O hırsız yakalandı

22 yaşında kansere yenik düşen Kaan'ın hatıralarını çalmıştı.
Bu ayıbı el birliğiyle sileceğiz

Bu ayıbı el birliğiyle sileceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddete karşı mesaj.
Satır darbelerine<br> 44 gün dayanabildi

Satır darbelerine
44 gün dayanabildi

​Boşandığı eşi tarafından satırla öldürülen kadının annesinin feryadı yürek dağladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.