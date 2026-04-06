İran'dan çarpıcı iddia: Düşürülen C-130'ların enkazında ABD'li askere ait parça tespit edildi

İran'dan çarpıcı iddia: Düşürülen C-130'ların enkazında ABD'li askere ait parça tespit edildi

00:006/04/2026, Pazartesi
G: 6/04/2026, Pazartesi
IHA
İran, C-130 enkazında ABD’li askere ait parça bulunduğunu iddia etti.
İran, C-130 enkazında ABD’li askere ait parça bulunduğunu iddia etti.

İran Devrim Muhafızları, düşürüldüğü öne sürülen ABD’ye ait iki C-130 askeri nakliye uçağının enkazında bir askere ait vücut parçası bulunduğunu iddia etti. İran basınında yer alan haberde, söz konusu parçaya ait olduğu ileri sürülen görüntüler de paylaşıldı. ABD’den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, İran tarafından düşürülen ABD’ye ait iki C-130 askeri nakliye uçağının enkazında ABD’li bir askere ait vücut parçasının tespit edildiğini öne sürdü.

İran, düşürülen ABD uçaklarının enkazında ABD’li bir askere ait vücut parçasının tespit edildiğini iddia etti. İran basının Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi’ne dayandırdığı haberde, ABD’li bir askere ait olduğu öne sürülen yanmış bir vücut parçasına ilişkin fotoğraf paylaşıldı. Haberde, ABD ordusunun daha önce İran tarafından düşürülen F-15E savaş uçağının pilotunu aramak amacıyla yürüttüğü operasyon sırasında İsfahan eyaletinde düşürülen iki C-130 askeri nakliye uçağının enkazında söz konusu vücut parçasının tespit edildiği öne sürüldü. ABD tarafından haberle ilgili henüz açıklama gelmedi.



İOKBS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? İOKBS 2026 bursluluk sınavı tarihi