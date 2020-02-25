İranlı milletvekili: Koronavirüs testim pozitif çıktı bunu dünyada yaşama umudumun az olduğu bir durumdayken iletiyorum İranlı milletvekili Mahmud Sadıki, "Koronavirüs testim pozitif çıktı. Bu mesajı, bu dünyada yaşama umudumun az olduğu bir durumdayken iletiyorum" dedi.

Haber Merkezi 25 Şubat 2020, 17:18 Son Güncelleme: 25 Şubat 2020, 17:24 AA