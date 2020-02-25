Dünya İranlı milletvekili Koronavirüs testim pozitif çıktı bunu dünyada yaşama umudumun az olduğu bir durumdayken iletiyorum
ORTADOĞU

İranlı milletvekili: Koronavirüs testim pozitif çıktı bunu dünyada yaşama umudumun az olduğu bir durumdayken iletiyorum

İranlı milletvekili Mahmud Sadıki, "Koronavirüs testim pozitif çıktı. Bu mesajı, bu dünyada yaşama umudumun az olduğu bir durumdayken iletiyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
İranlı milletvekili Mahmud Sadıki.
İranlı milletvekili Mahmud Sadıki.

İranlı milletvekili Mahmud Sadıki, kendisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

  • Reformist milletvekili Sadıki, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Kovid-19 testim pozitif çıktı. Bu mesajı, bu dünyada yaşama umudumun az olduğu bir durumdayken iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Esenboğa Havalimanı'nda korona virüs alarmı
OYNAT 00:38
Esenboğa Havalimanı'nda korona virüs alarmı
Tahran-İstanbul seferini yapan TK 8VÇ sefer sayılı 132 yolculu uçak, uçak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle saat 10.29'da Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktaki 17 yolcu şüpheli olarak değerlendiriliyor.

Virüsün tutuklular arasında yayılmasının önlenmesi için Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'ye "siyasi mahkumların serbest bırakılması" çağrısında bulunan Sadıki, bunun siyasi mahkumların ailelerinin bir ricası olduğunu ifade etti.

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