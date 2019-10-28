Dünya İrşad ordusu sahaya iniyor
BARIŞ PINARI HAREKATI

İrşad ordusu sahaya iniyor

Suriye’de PKK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri şehirleri yerle bir etmekle kalmadı, dine ve nesillere de büyük zarar verdi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
İrşad ve Manevi rehberlik heyeti
İrşad ve Manevi rehberlik heyeti

Türkiye, Barış Pınarı Harekatı ile bölgeden tasfiye ettiği teröristlerin topluma ektiği bozuk fikirlerle de mücadele edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Barış Pınarı bölgesinde irşat ve manevi rehberlik heyeti oluşturulacak. Heyet köy köy gezerek halkın bilgi ve eğitim düzeyini tespit edecek. Bölgenin kanaat önderleri, genç ve yaşlılarla görüşülecek. Kur’an Kursu hocalarına selefilik ve PKK/PYD-YPG, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı eğitimler verilecek, bunlara karşı din adamları yetiştirilecek. Halkın birlik ve beraberliği, kardeşliği güçlendirilecek.

KİRLİ ZİHNİYETİ YIKACAĞIZ

  • Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde oluşturulan irşat ve manevi rehberlik heyeti Afrin sorumlusu Muhammed Nakşibendi, şimdi de Barış Pınarı bölgesinde çalışmalara başlayacaklarını söyledi. Nakşibendi, Tel Abyad ve Rasulayn’ın demografik yapısına göre hizmet vereceklerini belirterek, “Bu bölge hem DEAŞ, hem de PKK/PYD terör örgütünün baskısına maruz kaldı. Burada halkın birliği ve oluşturulmuş kirli zihniyeti yıkmak için çalışacağız. Kardeşlik şuurunda buluşacağız. Bu bölgede Hıristiyanlar da var. Hıristiyan halk ile görüşerek ‘kardeşiz’ mesajı vereceğiz. Yeni nesilde temiz ahlak, gerçek dini terbiyenin oluşmasını sağlayacağız” dedi. Türkiye Diyanet Vakfı, terör işgali esnasında zarar gören camilerin tadilatını da gerçekleştirecek.

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