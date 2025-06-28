İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'daki baskınlarında 4 Filistinliyi yaraladı

Öte yandan, Filistinlilerin topraklarını gasbeden silahlı yaklaşık 30 İsrailli, aynı kasabada bir araç içindeki 2 Filistinli ve 1 yabancı uyruklu aktivistin yolunu keserek sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu.

Öte yandan, Filistinlilerin topraklarını gasbeden silahlı yaklaşık 30 İsrailli, aynı kasabada bir araç içindeki 2 Filistinli ve 1 yabancı uyruklu aktivistin yolunu keserek sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, mayıs ayında Batı Şeria'da Filistin köylerine yönelik silahlı saldırılardan, toplu infazlara, vandalizmden, arazileri küreme, ağaç sökme, mülklere el koyma ve Filistin coğrafyasını bölen kapatma ve kontrol noktaları kurmaya kadar uzanan 415 saldırı gerçekleştirdi.

Filistin verilerine göre, Gazze'deki soykırım savaşına paralel olarak İsrail ordusu ve yerleşimcilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki saldırılarını artırması sonucu en az 983 Filistinli yaşamını yitirirken, yaklaşık 7 bin kişi de yaralandı.