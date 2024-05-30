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İşgalci İsrail askerleri geri çekmeyi kabul etti: Refah Sınır Kapısı insani yardım geçişlerine yeniden açılıyor

Terör devleti İsrail, 7 Mayıs'ta işgal ettiği Refah Sınır Kapısı'ndan çekiliyor. İsrail basınında yer alan haberlerde, işgal devletinin sınır kapısının yeniden insani yardımların geçişine açılması konusunda Mısır ile anlaştığı iddia edildi. Buna göre, askerlerini geri çekmeyi kabul eden İsrail, sınır kapısının yönetimini uluslararası bir kuruluşa devredecek.

21:49 - 30/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 22:10 - 30/05/2024 Perşembe
IHA
Refah Sınır Kapısı
Refah Sınır Kapısı

İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail ve Mısır'ın 7 Mayıs'tan bu kapalı olan Refah Sınır Kapısı'nın yeniden insani yardımların geçişine açılması konusunda anlaştıkları ileri sürüldü.

İsrail ve Mısır anlaştı

İsrail'in 7 Mayıs'ta Refah Sınır Kapısı'nı işgal etmesinden bu yana insani yardımların Gazze'ye geçişlerine izin verilmezken, İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail ve Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'nın yeniden insani yardımların geçişine açılması konusunda anlaştıkları iddia edildi.

ABD'nin baskısıyla anlaşmaya vardılar

İsrail ve Mısır'ın anlaşmaya ABD'nin her iki taraf üzerindeki baskısı sonucunda vardığı aktarılan haberlere göre, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılması için askerlerini geri çekmeyi kabul eden İsrail, sınır kapısının yönetimini uluslararası bir kuruluşa devredecek.

Henüz hangi uluslararası kuruluşun sınır kapısını yöneteceğinin netleşmediği ifade edilen haberlerde, İsrail'in şimdilik sınır kapısının Hamas ya da diğer gruplarla bağlantısı olmadığı kanıtlanan Gazze'deki Filistinliler tarafından kontrol edilmesine geçici olarak izin vermeyi kabul ettiği bildirildi.



#Refah Sınır Kapısı
#İnsani Yardım
#Mısır
#İsrail
#ABD
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