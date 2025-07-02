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İspanya ve İngiltere'de en sıcak haziran ayı kayda geçti

İspanya ve İngiltere'de en sıcak haziran ayı kayda geçti

13:412/07/2025, Çarşamba
IHA
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Haziran ayında en yüksek sıcaklığın 37.9 derece ile ölçüldüğü bildirildi.
Haziran ayında en yüksek sıcaklığın 37.9 derece ile ölçüldüğü bildirildi.

İspanya ve İngiltere'de sıcaklık kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1914'ten bu yana en sıcak haziran ayı yaşandı.

Avrupa ülkelerinde yoğun sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. İspanya Meteoroloji Enstitüsü (AEMET) tarafından yapılan açıklamada, kayıtların tutulmaya başlandığı 1914'ten bu yana en sıcak haziran ayının kayıtlara geçtiği belirtildi. Bu yıl haziran ayında ortalama sıcaklığın 26 dereceye ulaştığı, bir önceki sıcaklık rekorunun 25.6 derece ile 2003'te kaydedildiği aktarıldı. Haziran ayında en yüksek sıcaklığın ise 37.9 derece ile 30 Haziran Pazartesi günü ölçüldüğü ifade edildi.

İngiltere'de de rekor

İngiltere'de Meteoroloji Dairesinden (Met Office) yapılan açıklamada, ülkede haziran ayında ortalama sıcaklığın 16.9 derece ile rekor kırdığı belirtildi. Birleşik Krallık genelinde ise kayıtların tutulmaya başlandığı 1884 yılından bu yana en sıcak ikinci haziran ayının yaşandığı aktarıldı.


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