Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
İspanya'dan İsrail ile ilgili dikkat çeken İsrail Eurovision çağrısı

İspanya'dan İsrail ile ilgili dikkat çeken İsrail Eurovision çağrısı

10:4612/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İspanya devlet televizyonu RTVE, Avrupa Yayın Birliğinden (EBU) İsviçre'nin Basel kentinde mayısta düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail'in katılımı konusunda tartışma açılmasını talep etti.

İspanya devlet televizyonu RTVE, Gazze'de devam eden çatışmalara ilişkin kamuoyunda oluşan endişeleri gerekçe göstererek, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının tartışmaya açılması yönünde Avrupa Yayın Birliği'ne (EBU) çağrıda bulundu.


"Toplumda rahatsızlık meydana getiriyor"


  • RTVE Başkanı Jose Pablo Lopez, EBU'ya gönderdiği mektupta İspanya'nın yarışmaya olan bağlılığını vurgularken İsrail'in devlet televizyonu KAN aracılığıyla yarışmada yer almasının toplumda rahatsızlık meydana getirdiğini belirtti.

Lopez, EBU'nun bu konuda üye yayıncılar arasında bir tartışma zemini oluşturması gerektiğini ifade etti. RTVE'nin resmi açıklamasında,
"RTVE, EBU'nun bu tartışmayı kabul etmesinin ve üye yayıncılar arasında bir düşünme alanı meydana getirmesinin uygun olacağına inanıyor"
ifadelerine yer verildi.

Bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması'nın 7, 9 ve 11 Mayıs tarihlerinde İsviçre'nin Basel kentinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.


#İsrail
#İspanya
#Eurovision
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?