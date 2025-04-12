İspanya'dan İsrail ile ilgili dikkat çeken İsrail Eurovision çağrısı

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İspanya devlet televizyonu RTVE, Avrupa Yayın Birliğinden (EBU) İsviçre'nin Basel kentinde mayısta düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail'in katılımı konusunda tartışma açılmasını talep etti.
İspanya devlet televizyonu RTVE, Gazze'de devam eden çatışmalara ilişkin kamuoyunda oluşan endişeleri gerekçe göstererek, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının tartışmaya açılması yönünde Avrupa Yayın Birliği'ne (EBU) çağrıda bulundu.
"Toplumda rahatsızlık meydana getiriyor"
"Toplumda rahatsızlık meydana getiriyor"
- RTVE Başkanı Jose Pablo Lopez, EBU'ya gönderdiği mektupta İspanya'nın yarışmaya olan bağlılığını vurgularken İsrail'in devlet televizyonu KAN aracılığıyla yarışmada yer almasının toplumda rahatsızlık meydana getirdiğini belirtti.
Lopez, EBU'nun bu konuda üye yayıncılar arasında bir tartışma zemini oluşturması gerektiğini ifade etti. RTVE'nin resmi açıklamasında,
"RTVE, EBU'nun bu tartışmayı kabul etmesinin ve üye yayıncılar arasında bir düşünme alanı meydana getirmesinin uygun olacağına inanıyor"
ifadelerine yer verildi.
Bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması'nın 7, 9 ve 11 Mayıs tarihlerinde İsviçre'nin Basel kentinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.
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