İspanya'dan İsrail ile ilgili dikkat çeken İsrail Eurovision çağrısı

Lopez, EBU'nun bu konuda üye yayıncılar arasında bir tartışma zemini oluşturması gerektiğini ifade etti. RTVE'nin resmi açıklamasında,

"RTVE, EBU'nun bu tartışmayı kabul etmesinin ve üye yayıncılar arasında bir düşünme alanı meydana getirmesinin uygun olacağına inanıyor"