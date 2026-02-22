Yeni Şafak
İsrail: Gazze'nin yeniden inşası için maddi katkıda bulunmayacağız

İsrail Güvenlik Kabinesi Bakanı Zeev Elkin Barış Kurulu'nun faaliyetlerine maddi katkı sağlamayacaklarını ifade etti.
İsrail Güvenlik Kabinesi Bakanı Zeev Elkin, “Gazze'nin yeniden inşası için maddi katkı sağlamayacağız” dedi.

İsrail Güvenlik Kabinesi Bakanı Zeev Elkin, ülke basınına yaptığı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin ABD'ye Barış Kurulu'nun faaliyetlerine maddi katkı sağlamayacağını bildirdiğini söyledi. Elkin, “Barış Kurulu'na para vermedik. Saldırıya uğradık ve Gazze'deki yeniden inşa çalışmalarına finansman sağlamamız için bir neden yok” ifadelerini kullandı.


