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Soykırım ordusu 'Çok güçlü bir karşılık görecek' sözleriyle duyurdu: Kara saldırısına hazırlanıyoruz

Soykırım ordusu 'Çok güçlü bir karşılık görecek' sözleriyle duyurdu: Kara saldırısına hazırlanıyoruz

18:4825/09/2024, Çarşamba
AA
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İsrail Genelkurmay Başkanı, ordunun Lübnan'a kara saldırısına hazırlandığını duyurdu.
İsrail Genelkurmay Başkanı, ordunun Lübnan'a kara saldırısına hazırlandığını duyurdu.

Katil İsrail'in Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan'a kara saldırısında bulunmaya hazırlandıklarını duyurdu. Lübnan'daki Hizbullah'ın bugün saldırı menzilini genişlettiğini öne süren Halevi, Hizbullah'ın "bugün ilerleyen saatlerde çok güçlü bir karşılık göreceğini" ifade etti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, 7. Zırhlı Tugay birliklerinin Lübnan'a kara saldırısını simüle eden bir tatbikat esnasında açıklamalarda bulundu.

Halevi, hedeflerinin İsrail'in kuzeyinde yaşayanların evlerine geri dönmesi olduğunu ve bunun için Lübnan'a "kara saldırısı manevrasına hazırlandıklarını" belirtti.
Lübnan'daki Hizbullah'ın bugün saldırı menzilini genişlettiğini öne süren Halevi, Hizbullah'ın "bugün ilerleyen saatlerde çok güçlü bir karşılık göreceğini" ifade etti.
Halevi, İsrail ordusunun Lübnan'a girme olasılığına karşı bölgeyi hazırlamak ve
Hizbullah'a "darbe vurmaya devam etmek için" hava saldırılarının devam ettiğini söyledi.

İsrail ordusu, bugün Lübnan'a olası kara saldırısı öncesi yedek askerlerden oluşan 2 tugayı ülkenin kuzeyine konuşlandırma kararı aldığını duyurmuştu.

⁠ İsrail saldırılarında Lübnan'da 609 kişi öldü

İsrail ordusu, 23 Eylül Pazartesi gününden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in pazartesi günü itibariyle ülkeye yönelik artan hava saldırılarında 609 kişi öldü.

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail'in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden olanların sayısının 500 bine yaklaştığını ifade etti.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.


Ortadoğu'da gerilim tırmanıyor: İsrail'in Lübnan bombardımanı sürüyor

Siyonist İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları devam ederken, El-Hiyam beldesine düzenlediği hava saldırısı büyük bir endişe yarattı. Saldırı sonrası bölgede yoğun dumanların yükselmesi, yerel halk arasında panik yarattı. Saldırının hedefi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Lübnan hükümeti, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, sivil halkın korunması gerektiğini vurguladı. Uluslararası gözlemciler, çatışmaların tırmanmasının hem bölgedeki güvenlik durumunu daha da kötüleştirebileceğine hem de insan hakları ihlallerine yol açabileceğine dikkat çekiyor. Bölgeye gönderilen yardım ekipleri, sivil can kaybı ve yaralı sayısını belirlemeye çalışıyor. Söz konusu saldırılar, İsrail ve Lübnan arasındaki gerilimlerin artmasına neden olurken, uluslararası toplumdan çözüm arayışlarının hızlandırılması yönünde çağrılar yapılıyor.


#Herzi Halevi
#Hizbullah
#İsrail
#Lübnan

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