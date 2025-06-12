İsrail tarafından alıkonulmuştu: Türk aktivist Şuayb Ordu serbest bırakıldı

Gazze'ye yardım götürürken İsrail tarafından alıkonulan Madleen gemisinde bulunan 12 aktivisten biri olan Türk vatandaşı Şuayb Ordu serbest bırakıldı.
Gazze'ye insani yardım taşıyan ve İsrail tarafından alıkonulan 'Madleen' adlı gemide bulunan Türk vatandaşı Hüseyin Şuayb Ordu serbest bırakıldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, ayrıca Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın durumunun yakından takip edildiği ve süreçle ilgili olarak ailelerin düzenli şekilde bilgilendirildiği kaydedildi.
Gazze'ye insani yardım taşıyan ve İsrail tarafından alıkonulan "Madleen" adlı gemide bulunan Türk vatandaşı Hüseyin Şuayb Ordu'nun serbest bırakıldığı bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkililerinin, Ordu ve avukatlarıyla temas halinde olduğunun bildirilmişti.
"İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan vatandaşımız Şuayb Ordu'nun yarın serbest bırakılarak İsrail'den ayrılması öngörülmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, ayrıca Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın durumunun yakından takip edildiği ve süreçle ilgili olarak ailelerin düzenli şekilde bilgilendirildiği kaydedildi.