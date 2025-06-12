İsrail tarafından alıkonulmuştu: Türk aktivist Şuayb Ordu serbest bırakıldı

Gazze'ye insani yardım taşıyan ve İsrail tarafından alıkonulan 'Madleen' adlı gemide bulunan Türk vatandaşı Hüseyin Şuayb Ordu serbest bırakıldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, ayrıca Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın durumunun yakından takip edildiği ve süreçle ilgili olarak ailelerin düzenli şekilde bilgilendirildiği kaydedildi.