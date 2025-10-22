İsrail yüzünden seçimi kaybettim

ABD'de başta Yahudi lobisinin çatı kuruluşu AIPAC olmak üzere Siyonist yapıların bağışçılarından artık adaylara kendi kuruluşları aracılığıyla değil, "doğrudan" para vermesini istediği ortaya çıktı. Amerikalı gazeteci Matthew Eadie'nin araştırmalarına göre, Amerikan kamuoyunda ABD'li siyasetçilerin İsrail taraftarı lobi kuruluşları tarafından finanse edildiklerine yönelik öfkeyi kırmak için dolaylı yolları devreye soktu. Araştırmaya göre, Yahudi lobisinin üçüncü taraf yapılar üzerinden, ABD'de seçim finansmanını denetleyen, Federal Seçim Komisyonu'ndan (FEC) yaptığı yardımları kaçırdığı iddia ediliyor.Amerikalı gazeteci yaptığı bir paylaşımda, yüzlerce bağışı incelediğini ve Illinois Eyalet Senatörü Laura Fine için yapılan 300 bin dolar üzerindeki bağışın AIPAC ile derin bağlantıları olan bağışçılardan geldiğini ancak bunların FEC kayıtlarında bulunmadığını tespit etti. ABD'de Gazze'deki soykırım sonrasında, AIPAC benzeri Yahudi lobi kuruluşlarının İsrail adına Amerikan siyasetine müdahale eden yabancı kuruluşlar olduğu algısı güçlenmiş ve bu lobiyle bağlantılı siyasetçilere tepki zirve yapmış durumda. Bu baskı sonucu Ameriklaı siyasetçiler Yahudi lobisi ile bağlarını bir bir koparmaya başlamış durumda. Siyonist yapı üzerindeki baskıdan kurtulmak için yeni yollar aradığı biliniyor.