İsrail yüzünden seçimi kaybettim

ABD'de Yahudi lobisinin desteklediği isimler bedel ödemeye devam ediyor. Son olarak Amerikan finansının kalbi New York şehrinde belediye başkanlığı ön seçimlerini kaybeden Andrew Cuomo, İsrail nedeniyle başarısız olduğunu itiraf etti. Kamuoyundaki İsrail öfkesinin kaybetmesinde etkili olduğunu söyledi.
ABD'de İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma yönelik tepki, Amerikalı siyasetçilere artık bedel ödetiyor. O isimlerden biri de New York Belediye Başkanlığı seçimlerinde Müslüman adaya karşı Yahudi lobisinin desteğini alan ve İsraili destekleyen eski Vali Andrew Cuomo oldu. New York belediye başkanlığı ön seçimini Demokratların adayı Zohran Mamdani'ye karşı kaybeden Andrew Cuomo, ön seçimleri kaybetmesinde İsrail'e verdiği desteğin etkili olduğu itiraf etti.
Öfkeyi fark edemedim
Eski New York Valisi Cuomo, MSNBC televizyonuna verdiği mülakatta belediye başkanı seçimleri hakkında soruları yanıtladı. Müslüman aday Zohran Mamdani’ye karşı New York belediye başkanı ön seçimlerini kaybetmesiyle ilgili olarak "Seçmende neyi göremedin?" sorusuna Cuomo, halkın İsrail’e yönelik öfkesini fark edemediğini söyledi. Cuomo, “Bunun bir belediye başkanlığı yarışında insanları nasıl motive edeceğini göremedim. Sokakta İsrail karşıtı öfkeyi gördüm ama bunun belediye başkanlığı adaylığına oy vermede etkili olacağını fark edemedim" itirafında bulundu.
Gençler etkili oldu
En son New York belediye başkanı seçimlerine baktığında yarışın dış politikayla pek ilgisi olmadığını gördüğünü belirten Cuomo, ancak ön seçimlerde İsrail karşıtı öfkenin belirleyici olduğuna işaret etti. Cuomo, ayrıca ön seçimleri kaybetmesinde 20-30 yaşlarındaki gençlerin enerjisinin ve Mamdani'nin gündeme getirdiği uygun fiyatlı konut sorununun da etkili olduğunu kaydetti.ABD'de yapılan anketlerde gençlerin Filistin meselesinde İsrail'i haksız bulduğu ortaya çıkmıştı.
Yahudi lobisinden yeni talimat
- ABD'de başta Yahudi lobisinin çatı kuruluşu AIPAC olmak üzere Siyonist yapıların bağışçılarından artık adaylara kendi kuruluşları aracılığıyla değil, "doğrudan" para vermesini istediği ortaya çıktı. Amerikalı gazeteci Matthew Eadie'nin araştırmalarına göre, Amerikan kamuoyunda ABD'li siyasetçilerin İsrail taraftarı lobi kuruluşları tarafından finanse edildiklerine yönelik öfkeyi kırmak için dolaylı yolları devreye soktu. Araştırmaya göre, Yahudi lobisinin üçüncü taraf yapılar üzerinden, ABD'de seçim finansmanını denetleyen, Federal Seçim Komisyonu'ndan (FEC) yaptığı yardımları kaçırdığı iddia ediliyor.Amerikalı gazeteci yaptığı bir paylaşımda, yüzlerce bağışı incelediğini ve Illinois Eyalet Senatörü Laura Fine için yapılan 300 bin dolar üzerindeki bağışın AIPAC ile derin bağlantıları olan bağışçılardan geldiğini ancak bunların FEC kayıtlarında bulunmadığını tespit etti. ABD'de Gazze'deki soykırım sonrasında, AIPAC benzeri Yahudi lobi kuruluşlarının İsrail adına Amerikan siyasetine müdahale eden yabancı kuruluşlar olduğu algısı güçlenmiş ve bu lobiyle bağlantılı siyasetçilere tepki zirve yapmış durumda. Bu baskı sonucu Ameriklaı siyasetçiler Yahudi lobisi ile bağlarını bir bir koparmaya başlamış durumda. Siyonist yapı üzerindeki baskıdan kurtulmak için yeni yollar aradığı biliniyor.