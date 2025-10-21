Yeni Şafak
ABD basınından felaketin fragmanı: Trump yönetimi İsrail'in Gazze'de ateşkesi temelli bozacağından endişeli

Mahmud Hüdayi Uysal
17:0921/10/2025, Salı
Yeni Şafak
ABD basınına göre Trump, Netanyahu'yu Gazze'de ateşkesi bozmaması için durdurmaya çalışıyor
ABD basınına göre Trump, Netanyahu'yu Gazze'de ateşkesi bozmaması için durdurmaya çalışıyor

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Başkan Donald Trump’ın danışmanlarından Jared Kushner, terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu "Gazze'de savaşın yeniden başlamaması" konusunda ikna etmek üzere Tel Aviv'e gitti.

The New York Times’ın haberine göre,
Trump yönetimi içerisinde
İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Hamas’la varılan ateşkes anlaşmasını terk etmesinden
ciddi endişe duyuluyor.
Gazeteye konuşan ancak isimlerinin açıklanmasını istemeyen Amerikalı yetkililer, şu anda yürütülen stratejinin
"Netanyahu’yu askeri operasyonları yeniden başlatmaktan vazgeçirmek"
olduğunu söyledi.

Ateşkesi Bozup Suçu Hamas'a Attılar

Bu gelişme pazar günü yaşanan bir olayın ardından geldi.
İsrail ordusunun dezenformasyon dolu açıklamalarına göre,
Kassam mücahitleri "ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze’deki
İsrail askerlerine
tanksavar füzesi ve otomatik silahlarla
saldırı düzenledi."
Söz konusu iddia
İsrail'in mesnetsiz ve yalın
açıklamalarından ibaretken, Gazze'ye yeniden soykırım saldırılarına başlayan İsrail'e ABD tarafından
hiçbir "uyarı"
gelmedi.
İsrail sözde ateşkese rağmen Gazze'yi bombaladı

Trumpt'tan Hamas'a Tehdit

ABD Başkanı Donald Trump,
olayın Hamas liderliğinin emriyle değil,
“başıbozuk unsurlar” tarafından gerçekleştirildiğini savundu. Buna ek olarak Trump,
Hamas’ı hedef alan
yeni tehditlerde de bulunarak, hareketin Filistinli sivillerin öldürülmesinden
"ateşkes ihlali yaparak"
sorumlu olduğunu iddia etti.

Trump, pazartesi günü Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

  • “Hamas’la bir anlaşma yaptık; iyi davranacaklarını, uslu olacaklarını söylediler. Eğer olmazlarsa, gideriz ve
    gerekirse onları yok ederiz.
    Yok edilecekler. Bunu biliyorlar.”

Hamas Ateşkese Riayet Ediyor

Hamas, askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın
sözde ateşkesin ardından gelecek geçiş döneminde
Gazze’deki güvenlik kontrolünü sağlayacağını ve
silahsızlanma taahhüdünde bulunamayacağını
bildirdi.
Hamas Siyasi Büro üyesi Muhammed Nazzal, Gazze’nin yeniden inşası için
beş yıla kadar sürecek bir ateşkese hazır olduklarını,
ancak bunun karşılığında Filistinlilere
“müstakil bir devlet taahhüdü ve buna giden bir yol”
sağlanması gerektiğini vurguladı.
Hamas Siyasi Büro Üyesi Muhammed Nazzal (Solda)

ABD Heyeti Ateşkesin Sürekliliği İçin Pazarlıkta

Trump yönetiminden diğer isimler
de İsrail’deki üst düzey bakanlarla temas kurdu. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, pazartesi günü İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile görüşerek, onu Trump’ın
"20 maddelik Gazze planını"
kabul etmeye teşvik etti.
Bessent ayrıca, İsrailli esirlerin işgal topraklarına dönüşünü ve
soykırımcı devletin Orta Doğu'daki Arap ülkeleriyle olan İbrahim Anlaşmaları’nın
genişleme potansiyelini hatırlattı.
#Gazze
#İsrail
#Filistin
#Donald Trump
#JD Vance
#Netanyahu
