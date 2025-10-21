Türkiye istedi Heniyye ailesi tahliye edildi

MEE'de dün yer alan haberde, Heniyye ailesinin 5 üyesinin yanı sıra 40 Türkiye vatandaşı ve 11 akrabasının da tahliye edildiği aktarıldı. MEE’ye konuşan özel kaynaklar, tahliyenin 9 Ekim’de ilan edilen ateşkesin hemen ardından tamamlandığını ve Heniyye ailesinin 5 üyesinin tahliye edilen Türkiye vatandaşlarının akrabaları olduğunu öne sürdü.