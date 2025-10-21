Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Türkiye istedi Heniyye ailesi tahliye edildi

Türkiye istedi Heniyye ailesi tahliye edildi

04:0021/10/2025, Salı
G: 21/10/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
İsmail Heniyye
İsmail Heniyye

İngiltere merkezli Middle East Eye (MEE) internet sitesinin iddiasına göre, Gazze’de 9 Ekim’de ilan edilen ateşkes sonrası İsrail, Türkiye’nin talebi üzerine Hamas'ın eski lideri İsmail Heniyye'nin 5 akrabasının Gazze'den tahliye edilmesini onayladı.

MEE'de dün yer alan haberde, Heniyye ailesinin 5 üyesinin yanı sıra 40 Türkiye vatandaşı ve 11 akrabasının da tahliye edildiği aktarıldı. MEE’ye konuşan özel kaynaklar, tahliyenin 9 Ekim’de ilan edilen ateşkesin hemen ardından tamamlandığını ve Heniyye ailesinin 5 üyesinin tahliye edilen Türkiye vatandaşlarının akrabaları olduğunu öne sürdü.



#Gazze
#Ateşkes
#İsmail Heniye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI 2026: Yeni asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç artacak? İşte tüm hesaplamalar