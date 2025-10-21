Türkiye istedi Heniyye ailesi tahliye edildi

İsmail Heniyye
İngiltere merkezli Middle East Eye (MEE) internet sitesinin iddiasına göre, Gazze’de 9 Ekim’de ilan edilen ateşkes sonrası İsrail, Türkiye’nin talebi üzerine Hamas'ın eski lideri İsmail Heniyye'nin 5 akrabasının Gazze'den tahliye edilmesini onayladı.
MEE'de dün yer alan haberde, Heniyye ailesinin 5 üyesinin yanı sıra 40 Türkiye vatandaşı ve 11 akrabasının da tahliye edildiği aktarıldı. MEE’ye konuşan özel kaynaklar, tahliyenin 9 Ekim’de ilan edilen ateşkesin hemen ardından tamamlandığını ve Heniyye ailesinin 5 üyesinin tahliye edilen Türkiye vatandaşlarının akrabaları olduğunu öne sürdü.
#Gazze
#Ateşkes
#İsmail Heniye