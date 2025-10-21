Gazze'de ateşkes sağlansa da can kaybı artıyor

Gazze'de son ateşkes mutabakatının yürürlüğe girdiği günden bu yana devam eden İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli sayısının 87'ye ulaştığı, yaralı sayısının 311'e çıktığı da paylaşılan açıklamada, ateşkesten sonra enkaz altından 432 naaşın çıkarıldığı ifade edildi.