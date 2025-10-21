Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Gazze'de ateşkes sağlansa da can kaybı artıyor

Gazze'de ateşkes sağlansa da can kaybı artıyor

14:5421/10/2025, Salı
G: 21/10/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Gazze
Gazze

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının son 24 saatte 13 artarak 68 bin 229'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlansa da, bölgeden ölüm haberleri geliyor. Son duruma ilişkin Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte 13 kişi can verdi

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 6'sı enkaz altından çıkartılan 13 ölü ve 8 yaralının ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ateşkese rağmen son bir günde sivilleri hedef alan saldırılarda 7 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Toplam can kaybı 68 bin 229 oldu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 68 bin 229'a, yaralıların sayısının 170 bin 369'a yükseldiği aktarıldı.

Gazze'de son ateşkes mutabakatının yürürlüğe girdiği günden bu yana devam eden İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli sayısının 87'ye ulaştığı, yaralı sayısının 311'e çıktığı da paylaşılan açıklamada, ateşkesten sonra enkaz altından 432 naaşın çıkarıldığı ifade edildi.
İsrail'den ayrıca Filistinli esirlere ait 15 naaşın daha teslim alındığı vurgulanan açıklamada, ateşkes mutabakatından bu yana teslim alınan cenaze sayısının 165'e ulaştığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.




#Gazze
#Filistin
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da hangi ilçelerde kesintiler yaşanacak? İşte 21 Ekim 2025 İSKİ su kesintisi listesi