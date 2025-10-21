Gazze'de ateşkes sağlansa da can kaybı artıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının son 24 saatte 13 artarak 68 bin 229'a yükseldiği bildirildi.
Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlansa da, bölgeden ölüm haberleri geliyor. Son duruma ilişkin Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin veriler paylaşıldı.
Son 24 saatte 13 kişi can verdi
Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 6'sı enkaz altından çıkartılan 13 ölü ve 8 yaralının ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, ateşkese rağmen son bir günde sivilleri hedef alan saldırılarda 7 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Toplam can kaybı 68 bin 229 oldu
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 68 bin 229'a, yaralıların sayısının 170 bin 369'a yükseldiği aktarıldı.
Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.
Ne olmuştu?
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.
Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.
İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.