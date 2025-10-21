Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Gazze için eş güdüm çağrısı

Gazze için eş güdüm çağrısı

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:0021/10/2025, Salı
G: 21/10/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Hakan Fidan.
Hakan Fidan.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze’ye insani yardım ulaştıran sivil toplum örgütlerine eş güdümün önemini vurguladı. Fidan, STK’lardan koordineli çalışma yürütmelerini istedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin’e Destek Platformu üyeleri ve Filistin’e yardım ulaştıran sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle önceki gün İstanbul’da bir araya geldi. 50’ye yakın sivil toplum kuruluşunun katıldığı toplantı, TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan koordinasyonunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Fidan, yardım kuruluşlarının bundan sonra daha koordineli ve disiplinli çalışmaları gerektiğini ifade ederek eşgüdüm içerisinde yardım planının devreye sokulmasını istedi.

DESTEĞİMİZ PLANA DEĞİL BARIŞ ÇABALARINA

Toplantıda Türkiye’nin barış çabalarına da değinildiği öğrenildi. STK ve yardım kuruluşları temsilcilerinin “Türkiye, Trump Barış Planı'nın destekçisi mi?” sorusuna Fidan’ın, Türkiye’nin Trump planının değil, barış çabalarının destekçisi olduğunu ifade ettiği belirtildi. Toplantıda Türkiye’nin barış destekçisi herkesin yanında olduğu vurgulandı. Türkiye’nin kendi diplomatik imkânları ve güçleriyle ateşkesi sağlamadaki rolüne dikkat çekilen toplantıda Fidan’ın “Türkiye, gelinen süreç itibarıyla ateşkesin korunması için büyük mücadele verdi; bundan sonra da kalıcı barış için mücadeleye devam edeceğiz” dediği öğrenildi.

Fidan AB toplantısında

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Bakanlar Konseyi Toplantısı için geldiği Lüksemburg’da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler Konseyi kapsamındaki ‘Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık’ konulu Bakanlar Toplantısı’na katıldı. Fidan, toplantı marjında, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ve AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile ayrı ayrı görüştü.


#Hakan Fidan
#Diplomasi
#Politika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI 2026: Yeni asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç artacak? İşte tüm hesaplamalar