Gazze için eş güdüm çağrısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin’e Destek Platformu üyeleri ve Filistin’e yardım ulaştıran sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle önceki gün İstanbul’da bir araya geldi. 50’ye yakın sivil toplum kuruluşunun katıldığı toplantı, TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan koordinasyonunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Fidan, yardım kuruluşlarının bundan sonra daha koordineli ve disiplinli çalışmaları gerektiğini ifade ederek eşgüdüm içerisinde yardım planının devreye sokulmasını istedi.

Toplantıda Türkiye’nin barış çabalarına da değinildiği öğrenildi. STK ve yardım kuruluşları temsilcilerinin “Türkiye, Trump Barış Planı'nın destekçisi mi?” sorusuna Fidan’ın, Türkiye’nin Trump planının değil, barış çabalarının destekçisi olduğunu ifade ettiği belirtildi. Toplantıda Türkiye’nin barış destekçisi herkesin yanında olduğu vurgulandı. Türkiye’nin kendi diplomatik imkânları ve güçleriyle ateşkesi sağlamadaki rolüne dikkat çekilen toplantıda Fidan’ın “Türkiye, gelinen süreç itibarıyla ateşkesin korunması için büyük mücadele verdi; bundan sonra da kalıcı barış için mücadeleye devam edeceğiz” dediği öğrenildi.