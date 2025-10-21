Arjantin ile ABD arasında 'ekonomik istikrar' anlaşması

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "Latin Amerika'da bir başka başarısız devlet istemiyoruz" deyip Arjantin Merkez Bankası ile ekonomik istikrar anlaşması imzalandığını açıkladı. ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz ay Arjantinli mevkidaşı Milei ile yaptığı görüşmede, "Arjantin'in hayatta kalmaya çalıştığını" söylemiş ve "yardım edecekleri" imasında bulunmuştu.
Bessent, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
"Arjantin'i kurtarma paketi değil"
Bessent, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin aşırı harcama, mali disiplinsizlik ve sorumsuz borçlanma dahil geçmişteki ekonomik politikaları tersine çevirmek için yoğun çaba harcadığını belirterek, Uluslararası Para Fonunun (IMF) da Arjantin'in güçlü ekonomik programını desteklediğini aktardı.
ABD ile Arjantin arasındaki anlaşma
ABD Hazine Bakanı Bessent, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, Arjantin Ekonomi Bakanı Luis Caputo ile yapılan görüşmelerin ardından ABD'nin doğrudan Arjantin pesosu satın aldığını ve Arjantin Merkez Bankası ile 20 milyar dolarlık swap çerçevesini tamamladıklarını duyurmuştu.
Arjantin Merkez Bankası tarafından dün yapılan açıklamada da ABD Hazine Bakanlığı ile döviz kuru istikrarını sağlamak amacıyla 20 milyar dolara varan bir anlaşma imzalandığı bildirilmişti.
Açıklamada, anlaşmanın taraflar arasında swap işlemlerinin uygulanmasına ilişkin şartları ve koşulları belirlediği aktarılmıştı.