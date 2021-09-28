Dünya İsrailin teklifine Beyaz Saraydan ret Filistinlilere hizmet verecek konsolosluk Kudüs dışında açılmayacak
ORTADOĞU AMERİKA

İsrail'in teklifine Beyaz Saray'dan ret: Filistinlilere hizmet verecek konsolosluk Kudüs dışında açılmayacak

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Filistinlilere hizmet verecek ABD konsolosluğunun Kudüs dışında açılmasını önerdiği, Washington'un bunu reddettiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
İsrailin teklifine Beyaz Saraydan ret: Filistinlilere hizmet verecek konsolosluk Kudüs dışında açılmayacak
Arşiv

ABD, Tel Aviv'deki İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıdıktan sonra 4 Mart 2019'da Filistinlilere hizmet veren Kudüs Başkonsolosluğu'nu kapatmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mayıs ayında Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşmesinde Washington'un Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açılacağını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Bennett, 27 Ağustos'ta Beyaz Saray'daki görüşmede ABD Başkanı Joe Biden'a, Filistinlilere hizmet verecek konsolosluğun Kudüs yerine Ramallah ya da Ebu Dis'te açılmasını teklif etmişti.

İsrail'in yeni başbakanı Naftali Bennett: Faşist bir komando
DÜNYA
İsrail'in yeni başbakanı Naftali Bennett: Faşist bir komando

Times Of Israel gazetesinde yer alan haberde, Washington yönetiminin Bennett'in önerisini kabul etmediği kaydedilirken, İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere hizmet verecek ABD konsolosluğu açılmasına karşı olduğuna dikkati çekildi.

  • Haberde ayrıca Biden yönetiminin Bennett liderliğindeki koalisyon hükümetinin yıllık bütçeyi İsrail Meclisi'nden geçirmesi için tanınan yasal sürenin dolacağı 4 Kasım'a kadar Kudüs'te konsolosluk açılması planını askıya aldığına işaret edildi.

Söz konusu konsolosluğun bütçenin kabul edilmesinden önce açılması halinde Bennett liderliğindeki 8 partiden oluşan koalisyonun dağılabileceği yorumuna yer verildi.

Yahudilerden İsrail Başbakanına BM konuşması öncesi protesto
DÜNYA
Yahudilerden İsrail Başbakanına BM konuşması öncesi protesto

Kanlı baskın: İşgalci İsrail beş Filistinliyi öldürdü
DÜNYA
Kanlı baskın: İşgalci İsrail beş Filistinliyi öldürdü

Bir grup Yahudi BM'de toplandı: İsrail Başbakanı'nın yapacağı konuşmayı protesto ettiler
OYNAT 00:55
Bir grup Yahudi BM'de toplandı: İsrail Başbakanı'nın yapacağı konuşmayı protesto ettiler
Bir grup Yahudi, İsrail Başbakanı'nın Birleşmiş Milletler'de yapacağı konuşmayı protesto etmek amacıyla BM'nin New York'ta bulunan Genel Merkezi yakınında toplandı. Protesto yapan Yahudiler, 'Dünya, İsrail'in bir Yahudi devleti olmadığını bilmelidir', 'İsrail Devleti, Musevilik tarafından tamamen reddedilmiştir', 'Tevrat, tüm Filistin'in yeniden Filistin egemenliğinde olmasını ister' yazılı pankartlar taşıdı. Yahudiler, protesto esnasında İsrail Başbakanı Naftali Benet aleyhinde sloganlar attı.


İsrail'in yeni Başbakanı Naftali Bennett kim?
OYNAT 04:09
İsrail'in yeni Başbakanı Naftali Bennett kim?
İsrail'de 8 partili koalisyon hükümetinin ilk Başbakanı Naftali Bennett güvenoyu aldı. Peki geçmişi ve ideolojisiyle Naftali Bennett kim? Bundan sonra Türkiye-İsrail, Filistin-İsrail ilişkileri nasıl etkilenir?


Mescid-i Aksa'nın içinde İsrail bayrağı açtılar
OYNAT 00:21
Mescid-i Aksa'nın içinde İsrail bayrağı açtılar
Yüzlerce Yahudi işgalci dün sabah işgal güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri altında Mescid- Aksa'nın içinde İsrail bayrağı açarak gösteri düzenledi.


Abone Ol Google News
Dünyanınen zengin ismi değişti

Dünyanın
en zengin ismi değişti

​Serveti 200 milyar doları aşınca zirveye oturdu.
Türkiyede tek

Türkiye'de tek

Elazığ'da müzede sergileniyor.
450 Fransız şirketten Türkiye adımı

Gayrimenkul alacaklar bu oyuna dikkat.
Sokakta oyun bir başka güzel

Sokakta oyun bir başka güzel

​Bursa BB unutulmaya yüz tutan sokak oyunları çocuklarla buluşturdu.

41 ayın zirvesinde

41 ayın zirvesinde

​Ekonomik güven eylül ayında yükseldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.