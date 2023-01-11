Dünya Kabilde Dışişleri Bakanlığı önünde patlama Çok sayıda ölü ve yaralılar var
ASYA

Kabil'de Dışişleri Bakanlığı önünde patlama: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Dışişleri Bakanlığının önünde şiddetli bir patlamanın meydana geldiği açıklandı. Patlama sonucunda 20 kişi hayatını kaybetti çok sayıda kişi ise yaralandı.

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Haber Merkezi AA
Kabilde Dışişleri Bakanlığı önünde patlama: Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Patlamanın yaşandığı yer

Taliban yönetiminin Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanlığı yakınında patlama olduğunu açıkladı. Patlamada 20 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı.

Patlamada can kayıpları olduğunu ifade eden Zadran, güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiğini söyledi.

Taliban güçleri bakanlığa çıkan sokakları trafiğe kapattı ve çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Görgü tanıkları, patlamada hayatını kaybedenler olduğunu söyledi.

Öte yandan, Kabil merkezindeki Emergency Hastanesinin sokağının trafiğe kapatıldığı ve yaralıların sevk edildiği belirtildi.

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