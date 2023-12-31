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Dünya

Katil İsrail kana doymuyor: Ez-Zeytun Mahallesi ve El-Aksa Üniversitesi yakınlarına düzenlenen hava saldırısında 68 kişi hayatını kaybetti

Filistin haber ajansı WAFA: İsrail uçaklarının, Gazze kentindeki Ez-Zeytun Mahallesi ve El-Aksa Üniversitesi yakınlarına düzenlediği hava saldırısında en az 68 kişi hayatını kaybetti.

17:22 - 31/12/2023 Pazar
AA

Ayrıntılar geliyor...

#Gazze
#Filistin
#İsrail
#Ez-Zeytun Mahallesi
#El-Aksa Üniversitesi
22 dakika önce
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