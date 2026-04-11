Katil İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti

07:5811/04/2026, Cumartesi
AA
Ordunun, ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nda bir polis merkezine düzenlediği hava saldırısında 6 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin basınında yer alan haberlere göre, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi bir kez daha ihlal eden İsrail ordusu, savaş uçaklarıyla Bureyc Mülteci Kampı'ndaki polis merkezini hedef aldı.

#Gazze Şeridi
#Filistin
#İsrail
#Bureyc Mülteci Kampı
15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
