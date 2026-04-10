İspanya'dan Orta Doğu'da barış vurgusu: Lübnan'da yeni bir Gazze'ye izin vermeyelim

18:5710/04/2026, Cuma
İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki başkent Beyrut'a bağlı Dahiye'ye düzenlediği saldırılar sonrası bölgede meydana gelen yıkım görüntülendi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Lübnan’ın yeni bir Gazze olmasına izin verilmemesi gerektiğini belirterek Orta Doğu’daki çatışmaların sona ermesi çağrısında bulundu. Sanchez, İsrail’in uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, AB’nin İsrail ile ortaklık anlaşmasını askıya almasını önerdi.

Barselona'da düzenlenen Avrupa Nabız Forumu'nun kapanış konuşmasını yapan Sanchez, Orta Doğu'daki düşmanlıkların sona ermesi gerektiğine işaret etti.

"Lübnan'da yeni bir Gazze'ye izin vermeyelim" diyen Sanchez, İsrail'i uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal etmekle suçladı.

İspanya Başbakanı Sanchez, konuşmasında şunları kaydetti:

"Dünyanın geri kalanının bize bakmasını ve bizi desteklemesini istiyorsak, Avrupa'nın tutarlı bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Bu yüzden dün, AB'nin İsrail ile olan ortaklık anlaşmasını askıya almasını önerdim, çünkü İsrail'in özellikle uluslararası ve insancıl hukukla ilgili olan birçok maddesini çiğnediği ve ihlal ettiği açıktır."


15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
