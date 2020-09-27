Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya KKTC Başbakanı Ersin Tatar Azerbaycan asla yalnız değildir, Ermenistanla onu saldırıya teşvik edenler hayallerine ulaşamayacaktır
ASYA

KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Azerbaycan asla yalnız değildir, Ermenistan’la onu saldırıya teşvik edenler hayallerine ulaşamayacaktır

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Ermenistan'ın bu sabah Azerbaycan'a karşı başlattığı saldırıya ilişkin konuştu. Tatar, "Azerbaycan asla yalnız değildir ve Ermenistan'la onu saldırıya teşvik edenler hayallerine ulaşamayacaktır" dedi.

Haber Merkezi AA
KKTC Başbakanı Ersin Tatar
KKTC Başbakanı Ersin Tatar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Tatar, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çıkan çatışmalara ilişkin Facebook hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Azerbaycan ordusu 6 köyü Ermeni işgalinden kurtardı
DÜNYA
Azerbaycan ordusu 6 köyü Ermeni işgalinden kurtardı

Tatar'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

  • "Ermenistan'ın, kardeş Azerbaycan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Belli ki birileri bölgeyle ilgili emellerini gerçekleştirme hayaliyle Ermenistan'ı da piyon olarak kullanmaktadır. Ancak şu bilinsin ki; Azerbaycan asla yalnız değildir ve Ermenistan’la onu saldırıya teşvik edenler hayallerine ulaşamayacaktır."

Ermenistan ordusu ateşle oynuyor: Azerbaycan'a geniş çaplı saldırı başlattılar
DÜNYA
Ermenistan ordusu ateşle oynuyor: Azerbaycan'a geniş çaplı saldırı başlattılar

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun bu sabah cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı bildirilmişti.

Açıklamada, Azerbaycan ordusu komutanlığının da sivil halkın güvenliğini sağlamak için tüm cephe boyunca bir karşı saldırı başlatmaya karar verdiği ifade edilmişti.

Azerbaycan Ordu Sözcüsü Ermenistan'dan kurtarılan bölgeleri açıkladı
OYNAT 00:47
Azerbaycan Ordu Sözcüsü Ermenistan'dan kurtarılan bölgeleri açıkladı
Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik başlattığı saldırının ardından bölgedeki tansiyon yükseldi. Harekete geçen Azerbaycan güçleri; Fizuli Garhanbeyli,Kervend,Garadiz Kendi,Yukarı Abdurhanmalı, Cebrayıl rayonunun Böyük Mercanlı ve Nüzgar köylerinin temizlendiğini duyurdu.

Ermenistan sivilleri hedef aldı: AA ekibi saldırıdan son anda kurtuldu
OYNAT 01:43
Ermenistan sivilleri hedef aldı: AA ekibi saldırıdan son anda kurtuldu
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı. Bölgede görev yapan Anadolu Ajansı ve TRT ekibi saldırıdan son anda kurtuldu.


Abone Ol Google News
Envantere girecek

Envantere girecek

25 milimetrelik uçaksavar topu, testleri başarıyla geçti.
AA ve TRT ekibi son anda kurtuldu

AA ve TRT ekibi son anda kurtuldu

Ermenistan topçuları saldırdı.
Azerbaycanın yanındayız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek mesajı.
Azerbaycan<br>ordusu ilerliyor

Azerbaycan
ordusu ilerliyor

Ermenistan işgalindeki 6 köy kurtarıldı.
Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

Aliyev, Ermenistan'ın saldırısına ilişkin ilk kez konuştu.
Azerbaycan<br> yalnız değildir

Azerbaycan
yalnız değildir

İbrahim Kalın, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarını kınadı.

Bayraktar: Düşmeyen Bayrak

Bayraktar: Düşmeyen Bayrak

Askeri yeniliklerin öncüsü olan milletin bugünkü yüzü..
Ermenistan'dan<br>seferberlik ilanı

Ermenistan'dan
seferberlik ilanı

​Ermenistan, vatandaşlarını silah altına çağırdı.
Ermenistan ateşle oynuyor

Ermenistan ateşle oynuyor

Azerbaycan mevzilerine saldırı başlattılar.
Heyecanlandıran görüntü

Heyecanlandıran görüntü

Van Gölü'nde yeni canlı türüne rastlandı.
Sona gelindi

Sona gelindi

Minareler tamamlandı, kule vinçler söküldü.
Yeni rekorlara koşacağız

Yeni rekorlara koşacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te önemli mesajlar verdi.
Trump kararını açıkladı

Trump kararını açıkladı

​Yüksek Mahkeme yargıcı adaylığına Amy Coney Barrett'i gösterdi.
Son aşamaya gelindi

Son aşamaya gelindi

Bakan Varank'tan koronavirüs aşısı açıklaması.
Türk Telekom'da <br>dev derbi

Türk Telekom'da
dev derbi

Galatasaray ile Fenerbahçe bugün karşılaşacak.
İSTAÇ Genel<br>Müdürü vefat etti

İSTAÇ Genel
Müdürü vefat etti

​Mustafa Canlı, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.