KKTC Cumhurbaşkanlığından BM kararına tepki: Kapalı Maraş'a ilişkin ifadeler sığ siyasetin tezahürüdür

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığından, Kıbrıs Adası'nda konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün (BMBG) görev süresinin uzatılmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi, bugün almış olduğu kararın müzakere zeminine atıf yapan paragraflarında, sahadaki durumu yine görmezden gelerek statükonun muhafazasına yönelik ifadelere yer vermiş ve BM Güvenlik Konseyi, bu sorunun gerçek anlamda çözülmesiyle ilgilenmediğini bir kez daha gözler önüne sermiştir." ifadeleri yer aldı.

Bir uzlaşmazlığın çözümüne yönelik yapılacak müzakerelerin başlayabilmesi için yerleşmiş tek kural olduğuna işaret edilen açıklamada, "İhtilaflı taraflar, müzakere edecekleri zemin üzerinde anlaşmak zorundadır." denildi.

İki tarafın yeni ve resmi bir müzakere sürecine başlaması için gereken ortak zeminin bulunmadığı aktarılan açıklamada, "Kıbrıs Türk halkı, geleceğini, müktesep hakları hilafına dikte edilen zorlama zeminlere ve çözüm modellerine teslim etmeyecektir. Kıbrıs'ta bir çözümle ilgilendiğini ifade eden uluslararası çevrelere, statükoyu korumaya yönelik ifadelerden imtina ederek iki tarafın üzerinde anlaşma sağlayacakları bir zemine destek vermelerini tavsiye ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 1 ve 8 Temmuz 2022 tarihli mektuplarıyla BM Genel Sekreteri'ne ilettiği işbirliği önerileri hatırlatılarak, Güvenlik Konseyi kararında bu işbirliği önerilerine atıf yapılmaması eksiklik olarak değerlendirildi.

KAPALI MARAŞ

BMGK'nin Kapalı Maraş ile ilgili ifadelerine ilişkin "Karardaki Kapalı Maraş'a ilişkin ifadeler, uluslararası toplumun değişime yönelik sığ siyasetinin bir tezahürüdür. Tekrar etmekte fayda görüyoruz ki; Kıbrıs Adası'nda sahadaki durumu yansıtan değişim, Maraş açılımı ile başlamıştır ve bu siyasetimiz, diğer alanlara yayılarak devam edecektir. " ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Maraş'ı kapalı bir şekilde kaderine terk etmenin sadece " statüko bekçiliği " değil bölgenin eski sakinlerinin haklarının da göz ardı etmek anlamına geldiği belirtildi.

" Uluslararası toplumun yanlı tutumunun ve Rum uyuşmazlığının " Maraş'ın 2020'ye kadar kapalı tutulmasından sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Siyasi sürece dair pozisyonumuzda olduğu gibi, Kıbrıs Türk halkı geleceğini kendi tayin edecektir ve ülkemizin herhangi bir toprak parçası da Rum iradesine teslim edilmeyecektir. Kararda, Kıbrıs Türk halkının on yıllardır maruz bırakıldığı insanlık dışı izolasyona değinilmemesini, buna sebep olanların gerçeği gizleyerek, ayıplarını örtme çabası olarak değerlendirmekteyiz.