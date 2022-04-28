Komşuda Mavi Vatan korkusu: Türkiye bayrak dikti

Türkiye'nin en önemli deniz tatbikatlarından olan Mavi Vatan 2022 tüm dünya medyasında geniş yankı uyandırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 122 deniz aracı, 41 hava unsuru, SAT ve SAS komandoları ve deniz piyadelerinin katılımıyla düzenlediği Mavi Vatan 2022 tatbikatıyla ilgili Yunan medyasında çarpıcı yorumlarda bulunuldu.

TÜRK BAYRAĞI DİKİLMESİ OLAY OLDU

Greek City Times'ta yer alan habere göre; Türkiye'nin Yunan hava sahasını 90 kere ihlal ettiğini savunarak bayrak Yunan topraklarında bayrak dikme provası yapıldığını iddia etti.

Tatbikatta kullanılan Türk mühimmat ve silahlarıyla ilgili "Türklerin yeni geliştirdiği Atmaca füzeleri, tüm donanmamızı yok edebilir” ifadeleri yer aldı.

Greek City Times, şu ifadeleri kullandı:

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“Türk SAT komandoları, Yunan adasını ele geçirme provası yaptı. Bir grup SAT komandosu, helikopterden denize bırakıldı. Diğer bir grup ise sualtından hareket ederek adaya çıkartma yaptı. SAT komandoları, adadaki temsili Yunan hedeflerini imha etti ve adaya Türk bayrağı çekti.”





'NATO BUNA GÖZ YUMUYOR'

Yunan askeri ve stratejik analiz sitesi Alt Greek, Türkiye’nin açıkça Yunanistan’ı hedef aldığını ve Yunan adalarına yönelik çıkartma tatbikatı yaptığını iddia etti.

Alt Greek’de yayınlanan makalede, “Bu tatbikat, ABD’nin ve NATO’nun gözü önünde yapıldı. NATO buna göz yumuyor” ifadelerine yer verildi.

"HAVA SAHAMIZ 90 KERE İHLAL EDİLDİ"

Greek City Times, Türk jetlerinin ve SİHA’larının 90 kereden fazla olmak üzere Yunan hava sahasını ihlal ettiğini öne sürdü.

Greek City Times, Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopolus’un tepki gösteremediğini söyledi:

“Savunma Bakanı Nikos Panagiotopolus, Rusya – Ukrayna Savaşı sebebiyle Türkiye’nin NATO içerisindeki öneminin arttığını, dolayısıyla Türkiye’ye karşı sesini yükseltemeyeceğini söyledi. Türk savaş uçakları ve casus İHA’ları, en az 90 kere Yunan hava sahasını ihlal etti.”

Atmaca Füzesi



YUNAN SPİKER: “ATMACA FÜZESİ DONANMAMIZI YOK EDEBİLİR”

Türkiye hakkında yaptığı yorumlar ve Türk ordusu hakkındaki analizleri ile Türkiye’de tanınan Yunan spiker Ioannis Theodoratos, Türkiye’nin geliştirdiği Atmaca gemisavar füzelerinin, Yunan donanmasını imha edebileceğini ifade etti:

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“Rus Moskva firkateynini batıran Neptün füzesinin harp başlığı 185 kiloydu. Türklerin füzesi ise 250 kilo ağırlığında patlayıcı taşıyor. Yaklaşık 280 kilometre menzili var. Türk uyduları, Girit ve Ege Adaları’ndaki askeri üslerimizi gözlemliyor. Türkler onlarca SİHA’yı ve İHA’yı aynı anda kullanabiliyor. Bir veya iki değil; onlarcasını aynı anda kullanıyorlar. Olası bir savaşta, Yunan donanmasını yok edebilirler.”



FOTOĞRAF 10 Türk donanması Mavi Vatan'da dosta güven düşmana korku salacak. Bu yıl Karadeniz'de gerçekleştirilecek tatbikata SİHA'lar da katılacak. MAVİ VATAN'A TÜRK DAMGASI<br><br>Türk Silahlı Kuvvetleri, Mavi Vatan 2022 yılı tatbikatı için hazırlıklarını tamamladı. İlki 2019 yılında gerçekleştirilen tatbikat bu yıl Ege ve Akdeniz'in yanı sıra Karadeniz'de de gerçekleştirilecek. SİHA'LAR DA YER ALACAK<br><br>Tatbikata 22 savaş gemisi, havada yakıt ikmali, istihbarat uçakları, helikopterler, SİHA'lar, SAS ve SAT komandoları ile kimyasal, biyolojik ve nükleer timi de katılacak. Tatbikatta çeşitli jenerik senaryolar canlandırılacak. Türk donanması kabiliyetlerini sergileyecek. Belirlenen hedeflere yönelik Türk gemileri taarruz gerçekleştirecek. 21 Nisan'a kadar hava, kara ve deniz kuvvetleri operasyonel güçlerini bir kez daha sergileyecek. MAVİ VATAN NEDİR? <br>Mavi Vatan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de ilan ettiği deniz yetki alanlarını (karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge) kapsayan doktrin. MAVİ VATAN NERESİ?Türkiye Cumhuriyeti, Akdeniz'i mavi vatan olarak görüyor. Yıllardır Akdeniz'deki mücadelemizin sonucunda bize çizilecek sınırları, dayatmaları asla kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından \"Mavi Vatan'da çizilmeye çalışılan sınırları asla tanımıyoruz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti egemenlik haklarını ne pahasına olursa olsun savunacak kudrettedir.\" dedi. SİHA'lar da yer alacak Mavi Vatan'da Türk fırtınası Mavi Vatan 2022 tatbikatı için geri sayım başladı. Donanmanın Türk sularında fırtına kopartacağı tatbikata kara, deniz ve hava unsurları katılacak. 22 savaş gemisi 11 Nisan'da bağlı oldukları limanlardan demir alacak. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 40 Tatbikat, TCG Salihreis fırkateyninin 19 pare top atışı ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, tatbikatı izlediği TCG Kemalreis fırkateyni selamlamasıyla başladı ardından Sualtı Savunma (SAS) timinin taktik pençe harekatı başladı.<br><br> Operasyon kapsamında bölgeye helikopterle intikal eden SAS timi, suya atlayıp, mayına doğru yüzerek, mayına patlayıcı ve fünye monte etti. Mayının etkisiz hale getirilmesinin ardından SAS timi, denizden toplandı. ADADAKİ HEDEFLER TAHRİP EDİLDİ<br><br>Tatbikat, Sualtı Taarruz (SAT) timlerinin Yılancık Adası'ndaki hedefleri tahrip etmesiyle devam etti. Bir tim helikopterden suya atlarken, başka tim su altı intikal aracıyla bölgeye geldi. Bu timlere, helikopterden paraşütlerle adaya inen tim eşlik etti. Timler, ada üzerindeki 2 hedefe hücum gerçekleştirerek, hedefleri SAT botlarıyla tahrip etti. Daha sonra adaya Türk bayrağı çekildi. Ardından SAT timleri, TCG Gediz fırkateyninde helikopterle 'fast rope' tekniğiyle iniş yaparak, gemiyi senaryo gereği ele geçirdi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Tuzla sınıfı karakol gemileri tarafından denizaltılara karşı kullanılan DSH roketi ateşlendi ardından helikopter suya sonar daldırarak denizaltının yerini tespit etti. Tatbikat senaryosu gereği denizaltı satıha çıktı. Deniz karakol uçağı tarafından denizaltı aracına, torpido hücumu yapıldı. Son olarak Aksungur İHA tarafından ilk defa Mam-L roketi bir resmi tatbikatta kullanılarak ateşlendi. Tatbikata katılan toplam 45 deniz ve hava unsuru, geçit töreninde Akar'ın içinde bulunduğu TCG Kemalreis fırkateynini selamladı.<br><br> Üç denizde dev tatbikat: 'Mavi Vatan-2022' nefes kesti Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 122 gemi ve 41 hava vasıtasının katılımıyla Ege Denizi, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak düzenlenen Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü Muğla'nın Marmaris ilçesinde başladı.

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