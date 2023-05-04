Kral 3. Charles 'tahta çıkan en yaşlı İngiliz hükümdarı' oldu

İngiltere tarihinde tahta çıkan üç Kral Charles bulunuyor. Üçü de ya tahta çıkışı ya da inişiyle tarih sahnesinde yerini alıyor.





Kral 1. Charles, Cumhuriyetçiler tarafından tahttan indirilip kafası kesilerek idam edilen kral olarak öne çıkıyor, aynı zamanda "İngiltere tarihinde idam edilen tek hükümdar" olarak biliniyor.





Kral 2. Charles, taht 11 yıl boş kaldıktan sonra tahta çıkıp kraliyeti yeniden oluşturan hükümdar olarak biliniyor.





Kraliçe Elizabeth'in oğlu Kral 3. Charles ise tahta çıkmak için 73 yıl bekledi. "Galler Prensi" unvanını 64 yıl taşıyan ve bu unvanı en uzun süre kullanan kişi olan Kral 3. Charles, aynı zamanda "tahta çıkan en yaşlı İngiliz hükümdarı" oldu.





Avrupa monarşileri İngiltere Kralı Charles'ı taç giyme töreninde yalnız bırakmayacak

Avrupa'da çoğunun arasında akrabalık bağı bulunan kraliyet mensupları, İngiltere Kralı 3. Charles'ı 6 Mayıs'ta düzenlenecek taç giyme töreninde yalnız bırakmayacak.





Avrupa'da 10'u miras yoluyla el değiştiren, 1'i bir makamın görev tanımı içinde yer alan, 1'i ise seçimle belirlenen 12 monarşi bulunuyor.





Krallığın devam ettiği bu ülkelerden İspanya, Hollanda, Belçika, Danimarka, Lüksemburg, İsveç ve Norveç'ten kraliyet ailesi mensupları, İngiltere Kralı Charles’ın 6 Mayıs’ta başkent Londra’daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek taç giyme törenine katılacak davetliler arasında yer alıyor.





Törene katılacağını teyit eden ilk yabancı kraliyet mensubu Monako Prensi oldu

Avrupa kraliyetleri içinde en büyüğü ve popüleri İngiltere olarak biliniyor. Özellikle 19 ve 20. yüzyıllardaki sömürgeleriyle "Üzerinde güneş batmayan İmparatorluk" unvanını alan Birleşik Krallık'ta hükümdarlar, bugün dahi 15 farklı ülkenin devlet başkanı olma özelliğini sürdürüyor.





Annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in 8 Eylül 2022'de hayatını kaybetmesiyle 73 yaşında tahta çıkan İngiltere Kral 3. Charles, 1917'ye kadar Saxe-Coburg ve Gotha adıyla bilinen Windsor hanedanının 6. hükümdarı oldu.





Kraliçe'nin vefatının ardından Kral ilan edilen Charles'ın yaklaşık 8 ay sonra yapılacak taç giyme törenine katılacağını teyit eden ilk yabancı kraliyet mensubu, Monako Prensi 2. Albert oldu. Monako Prensi'ne, eşi Prenses Charlene eşlik edecek.





İsveç Kralı Carl 16. Gustaf da 2 binden fazla davetlinin katılacağı bu görkemli törende yer alacak ve Kral'a, kızı Veliaht Prenses Victoria eşlik edecek.





Danimarka Kraliçesi, Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip'in uzaktan kuzeni

Kısa süre önce sırtından ameliyat edilen Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, törene katılamayacak fakat Kraliçe'yi, törende oğlu Danimarka Veliaht Prensi Frederik ve gelini Veliaht Prenses Mary temsil edecek.





1972'de çıktığı tahtta 51 yılı geride bırakan ve Alman kökenli Glücksburg Hanedanı'ndan olan Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Prens Philip'in de uzaktan kuzeni.





Glücksburg Hanedanı'nın Danimarka tahtına geçişi, dönemin hanedanı Oldenburg'un erkek soyunun tükenmesiyle gerçekleşti. Daha önce İngiltere Kraliçesi Victoria ile evlenmek isteyip teklifi reddedilen Kral 9. Christian, 400 yıldan fazla Danimarka ve Norveç'i yöneten Oldenburg Hanedanı'na en yakın erkek akraba olarak tahta çıktı.





Bu hanedandan gelen 5. hükümdar olan Kraliçe 2. Margrethe, "Danimarka tarihinin ilk kadın hükümdarı" olsa da ülke tarihinde bir de Kraliçe 1. Margaret bulunuyor. Ancak 1. Margaret, Danimarka'nın yanı sıra İsveç ve Norveç'in de kraliçesiydi.





İspanya Kralı 6. Felipe ve eşi Kraliçe Letizia da törene katılacak diğer kraliyet mensupları arasında yer alıyor.





İspanya da Avrupa'da krallığın uzun süredir devam ettiği ülkelerden biri. Farklı ülkelerle tek taht altında ya da darbelerle kesintiye uğrasa da bugün devam eden Krallığın başında General Franco döneminin ardından tahta çıkan Juan Carlos'un oğlu 6. Felipe bulunuyor.





Bourbon-Anjou hanedanı tarafından yönetilen İspanya, bu özelliğiyle bugün hala hüküm süren Lüksemburg hanedanının da akrabası. Geçmişte Fransa ve İtalya'yı yöneten Bourbon Hanedanı'nın alt dalı sayılan Bourbon-Anjou Hanedanı, yapılan evlilikler nedeniyle diğer Avrupa hanedanlarının akrabası sayılıyor.





Kral 6. Felipe'nin annesi Kraliçe Sophia, son Yunanistan Kralı 2. Konstantin'in kız kardeşi. Kraliçe Sophia'nın annesi Kraliçe Frederica ise hem Alman İmparatoru 2. Wilhelm'in torunu hem de İngiltere Kraliçesi Victoria'nın torununun torunu.





Danimarka Krallığıyla da akrabalık bağı bulunan 6. Felipe, bundan dolayı İngiltere Kraliçesi ve Danimarka Kraliçesi'ne "hala" diye hitap ediyor.





Hollanda Kralı ve eşi Kraliçe törene kızlarıyla katılacak

Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşi Kraliçe Maxima, taç giyme töreni arifesindeki resepsiyona, kızları ve varisleri Prenses Catharina-Amalia'yla katılacak.





Belçika Kralı Philippe, bu resepsiyona kızı Prenses Elizabeth ile katılacak. Kral Philippe’ye taç giyme töreninde de eşi Kraliçe Mathilda eşlik edecek.





Eski Yunan Kralı'nın eşi, uzaktan kuzeni Charles'ın taç giyme töreninde yer alacak

Norveç Kral 5. Harald ve Kraliçe Sonja, İngiltere Kralı 6. Charles'ın taç giyme töreninde, Norveç Veliaht Prensi Haakon ve Veliaht Prenses Mette-Marit tarafından temsil edilecek.





Lüksemburg Büyük Dükü Henri ve eşi Lüksemburg Büyük Düşesi Maria Teresa da törene katılacak Avrupalı kraliyet mensupları arasında yer alıyor.





1974'teki referandumla Krallık rejiminin sona erdiği Yunanistan'dan ise eski Yunan Kralı İkinci Konstantinos'un eşi Anna Maria'nın, uzaktan kuzeni olan İngiltere Kralı Charles'ın taç giyme törenine katılacağı basında yer aldı. Anna Maria'ya törende oğlu ve gelini de eşlik edecek.



