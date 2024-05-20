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Dünya

Kral Charles'ın serveti Elizabeth'i geride bıraktı

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkan Kral Charles'ın servetine dair İngiltere halkına açıklama yapıldı.

10:38 - 20/05/2024 Pazartesi
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Kraliçe Elizabeth - Kral Charles
Kraliçe Elizabeth - Kral Charles

Charles, 6 Mayıs 2023 yılında gerçekleşen taç giyme töreniyle resmen İngiltere'nin hükümdarı oldu.


Geçen bir yıllık sürenin ardından The Sunday Times, Kral Charles'ın servetini açıkladı.


İngiltere'nin en zengin isimleri listesine göre, Kral Charles'ın serveti yaklaşık 770 milyon dolar.


Annesini geride bırakmayı başardı


Kral'ın kişisel servetiyle, Birleşik Krallık'ın en zengin 258'inci kişisi olduğu belirtildi.


75 yaşındaki Kral'ın, annesi Kraliçe Elizabeth'ten daha zengin olduğu açıklandı.


Eylül 2020'de hayatını kaybeden 96 yaşındaki Kraliçe'nin serveti ise 486 milyon dolardı.




#Kral Charles
#İngiltere
#Elizabeth
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