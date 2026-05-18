Küresel Sumud Filosu'na katılan İtalyan gazeteci Mantovani: 'Avrupa'dan destek verilmesi gerektiği için katıldım'

Filoda Türkiye'den kalkan "Kasr-ı Sadabad" teknesinde Gazze'ye ulaşmaya çalışan İtalya merkezli "Il Fatto Quotidiano" gazetesi temsilcisi Mantovani, AA muhabirine konuştu.

Teknede, Avrupa Birliği (AB) vatandaşı 3 kişiden biri olduğunu kaydeden Mantovani, Gazze Şeridi'ndeki kuşatmayı kırmak hedefiyle yola çıktıklarını belirtti.

Mantovani, "Filoya katıldım çünkü Gazze'deki kuşatmayı sona erdirmeyi hedefleyen bu misyonu Avrupa'dan bir haberci olarak desteklememiz gerektiğine inanıyorum." dedi.

İtalyan medyası Gazze'yi unuttu

İtalyan medyasında "artık Gazze'den bahsedilmediğine" dikkati çeken Mantovani, İsrail donanma unsurlarının nisan sonunda, filoya ait gemilere Akdeniz'de Girit Adası yakınlarındaki uluslararası sularda müdahale ettiğini anımsattı.

Mantovani, İtalyan hükümeti dahil Avrupa başkentlerindeki hükümetlerin, İsrail'in saldırılarına tepkisinin oldukça zayıf olduğunu ve bu durumun İsrail'i yeni tırmanmalara teşvik ettiğini bildirdi.

İsrail'in yakında filodaki gemilere yeniden saldırı düzenleyebileceğini ve buna karşı hazırlandıklarını kaydeden Mantovani, kıyıdan ayrılmadan önce son tatbikatlarını yaptıklarını ve "şiddet içermeyen tepki politikasına bağlı olduklarını" dile getirdi.

Mantovani, "(İsrail donanma unsurları) Onları bekleyip teknelerin kontrolünü ele geçirmelerine izin vereceğiz. Umarım teknelerin kontrolünü ele geçirmek için gerekenden fazla güç kullanmazlar." dedi.

İtalyan gazeteci Mantovani şunları kaydetti: