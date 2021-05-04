​Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi, Çavuşoğlu ve Akar'ı kabul etti Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti. Görüşme ile ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yapan ve Başkanlık Konseyi'ne desteklerini vurguladıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Stratejik ortaklığımız savunma, güvenlik, ticaret ve enerji dahil her alanda gelişiyor. Libyalı kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi 04 Mayıs 2021, 08:55 Son Güncelleme: 04 Mayıs 2021, 09:00 AA