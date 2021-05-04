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Dünya Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi, Çavuşoğlu ve Akarı kabul etti
ORTADOĞU

​Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi, Çavuşoğlu ve Akar'ı kabul etti

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti. Görüşme ile ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yapan ve Başkanlık Konseyi'ne desteklerini vurguladıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Stratejik ortaklığımız savunma, güvenlik, ticaret ve enerji dahil her alanda gelişiyor. Libyalı kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi AA
​Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi, Çavuşoğlu ve Akarı kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi

Corinthia Otel'deki kabulde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan ve yetkililer de hazır bulundu.

  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcıları Abdullah El Lafi ve Musa El Koni ile bir araya geldiklerini söyledi.

Başkanlık Konseyi'ne desteklerini vurguladıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Stratejik ortaklığımız savunma, güvenlik, ticaret ve enerji dahil her alanda gelişiyor. Libyalı kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Basına kapalı kabul yaklaşık yarım saat sürdü.

Çavuşoğlu, BM Libya Özel Temsilcisi ile görüştü

Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile de görüştü. Twitter hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapan Çavuşoğlu, Kubis ile Libya'daki son gelişmeleri ele aldıklarını ve siyasi sürece güçlü desteği vurguladıklarını belirtti.

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