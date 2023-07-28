Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Bu yeni çağda Türkiye'nin rolü çok daha büyük olacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Budapeşte’de Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto 'Bu yeni çağda Türkiye'nin rolü çok daha büyük. Sadece Macaristan için değil Avrupa'nın güvenliği açısından da önemi çok büyüktür. Türkiye kısa zaman içinde en güçlü ülkeler arasında olacak' değerlendirmesinde bulundu.





'Göz yummamız mümkün değil'

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarla ilgili konuşan Bakan Fidan, 'Avrupa'da her şey kitap yakmayla başladı. Kitap yakma sonrası toplama kampları, sonrasında da ne olduğunu biliyoruz. Bu salgını şiddetle kınıyoruz. 31 Mart'ta İslam dünyasının bu salgına dönüşen saldırılarla ilgili bir karar alacağını düşünüyorum. Avrupalı müttefiklerimizin hassasiyetlerinin artacağını inanıyoruz. Yakın zamana baktığımızda alınacak çok dersler var. Devlet gözetiminde kutsal kitaplara saldırılmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Avrupalı devlet adamlarının da bir farkındalık yaratmaları gerektiğini düşünüyoruz. Kutsal kitapların aşağılanmasına göz yummamız mümkün değil' dedi.





İsveç'in NATO üyeliği

Hakan Fidan, İsveç'in NATO'ya üyeliği ile ilgili 'İsveç'in üyeliği konusunda Macaristan ile koordinasyon içerisinde hareket etmekteyiz. Madrid Zirvesinde bu konu gündeme geldi. Biz bir fark gözettim. NATO'ya üye olacak ülkelerin terörle mücadele etmeleri önemli. İsveç ile ilgili değişikliler yeni yapıldı. Pratikte adımların atılmasını biraz zaman alacak. Adımları bekliyoruz. Ekim ayında meclis açılacak. Meclisle beraber sürecin nasıl işleyeceğini göreceğiz' ifadelerini kullandı.















