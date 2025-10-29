Merz’in ‘prestij’ ziyareti

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, iktidara gelişinin ardından bugün Türkiye’ye ilk resmî ziyaretini gerçekleştiriyor. Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek olan Merz’in gündeminde savunma, ticaret, göç ve dış politika başlıkları öne çıkıyor. Almanya iç siyasetinde baskı altında olan Merz için bu ziyaret hem prestij hem de Avrupa’daki konumunu güçlendirme açısından kritik önem taşıyor. Merz’in Türkiye programı 30 Ekim yarın Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesiyle başlayacak. Ziyarette iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, dış politika, ekonomik iş birliği, göç yöne-timi ve güvenlik konuları ele alınacak. Görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlenmesi planlanıyor. Seçilir seçilmez ülke içindeki sorunları kucağında bulan Friedrich Merz, Trump yönetimine mesafeli bir lider. Amerikan ve NATO sisteminden gelmesine rağmen, bu mesafenin bedelini bizzat kendi medyası tarafından hırpalanarak ödüyor. Bu bakımdan Başbakan Merz’in Türkiye ziyareti Almanya’nın prestiji açısından büyük bir önem arz ediyor. Ülke gündeminden dolayı Alman Başbakanı fazla gezen bir siyaset adamı değil. Gündem savunma, ticaret ve göçmenler başlıkları ile özetlense de bu üç sihirli kelime Merz için çok şey ifade ediyor.