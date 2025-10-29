Merz’in ‘prestij’ ziyareti

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, bugün Türkiye’ye geliyor. Öne çıkan başlıklar savunma, ticaret, göç ve dış politika olacak. Almanya iç siyasetinde baskı altında olan Merz için bu ziyaret hem prestij hem Avrupa’daki konumunu güçlendirme açısından kritik önem taşıyor.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, iktidara gelişinin ardından bugün Türkiye’ye ilk resmî ziyaretini gerçekleştiriyor. Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek olan Merz’in gündeminde savunma, ticaret, göç ve dış politika başlıkları öne çıkıyor. Almanya iç siyasetinde baskı altında olan Merz için bu ziyaret hem prestij hem de Avrupa’daki konumunu güçlendirme açısından kritik önem taşıyor. Merz’in Türkiye programı 30 Ekim yarın Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesiyle başlayacak. Ziyarette iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, dış politika, ekonomik iş birliği, göç yöne-timi ve güvenlik konuları ele alınacak. Görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlenmesi planlanıyor. Seçilir seçilmez ülke içindeki sorunları kucağında bulan Friedrich Merz, Trump yönetimine mesafeli bir lider. Amerikan ve NATO sisteminden gelmesine rağmen, bu mesafenin bedelini bizzat kendi medyası tarafından hırpalanarak ödüyor. Bu bakımdan Başbakan Merz’in Türkiye ziyareti Almanya’nın prestiji açısından büyük bir önem arz ediyor. Ülke gündeminden dolayı Alman Başbakanı fazla gezen bir siyaset adamı değil. Gündem savunma, ticaret ve göçmenler başlıkları ile özetlense de bu üç sihirli kelime Merz için çok şey ifade ediyor.
İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM
Alman basınının karalamaları ile itibarsızlaştırılmaya çalışılsa da Merz savunma ve göçmenler alanlarında kararlı ve enerjik bir politika izliyor. Bu arada Merz’in henüz Yunanistan’ı ziyaret etmediğini de belirtelim. Almanya Başbakanı'nın İngiltere ile imzalanan Eurofighter Typhoon savaş uçağı anlaşmasından bir gün sonra Ankara’ya gelmesi de tesadüf değil. Eurofighter’lar Alman-İngiliz ortak yapımı. Üretim tesislerinden birisi Airbus’a ait ve Münih’te bulunuyor. Diğer yandan ABD şubat ayında gerçekleşen Münih Güvenlik Konferansı’nda ‘‘Avrupa’yı Rusya karşısında başının çaresine bakması’’ gerçeği ile yüz yüze bıraktı. Bu yüzleşme AB üyesi olmayan İngiltere ve Türkiye ile yeni bir askeri doktrinin gerekliliğini ortaya koydu. Türkiye–Almanya ilişkileri Merkel döneminde 15 Temmuz 2016 öncesi birçok alanda doruk noktasına ulaşmıştı. Başbakan Friedrich Merz döneminde de böylesi bir döneme işaret eden birçok yeni adım var. Bu adımlar arasında Türkiye’nin yeniden AB platformlarına kazandırılması da bulunuyor.