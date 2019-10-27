Milli Ordu vatanı için savaşıyor

Barış Pınarı Harekâtı’nda Mehmetçikle birlikte cansiperane mücadele eden Suriye Milli Ordusu (SMO), bölücü teröristlerin korkulu rüyası oldu. Türkiye’nin 7 yıldır eğitip donattığı SMO ‘vatan’, ‘namus’ ve ‘şehadet’ uğruna savaşıyor. Sınırı ilk geçen kara unsuru olan SMO güçleri, stratejik M4 karayoluna 2 saatte ulaştı; Tel Abyad ve Rasulayn’ın sadece birkaç gün içinde kontrol altına alınmasında büyük katkı sağladı. PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’liler işgal ettikleri ilçelerden çekilirken terörist örgütün telsizlerinden “Aman Milli Ordu ile karşılaşmayın” anonsları yapılıyordu.

CEPHEDE 15 BİN SURİYELİ

SMO askerleri Barış Pınarı’nda Mehmetçik ile omuz omuza mücadele ederek, “Suriyeliler ülkelerini korumuyor, savaştan kaçıyor” propagandasını boşa çıkardı. Türkiye’nin eğittiği yaklaşık 15 bin SMO askeri, operasyonlarda teröristlere aman vermedi. Dün itibariyle şehit sayıları 102, yaralı sayıları 370 idi. TSK desteğiyle vatan topraklarını teröristlerden temizlemek için mücadele eden SMO askeri, harekâtta kahramanlık hikayeleri yazdı. Tel Abyad ve Rasulayn’ın sadece birkaç gün içinde kontrol altına alınmasında büyük katkıda bulundular. Yine 30 km güneydeki M4 karayoluna sadece 2 saatte ulaşıp terörist örgütün ikmal hattını kestiler.

PKK TUZAĞI TERCİH ETTİ

Mehmetçiğin karşısına çıkmaktan korkan bölücü terör örgütü, vatanları için gözü kara biçimde savaşan SMO askerleriyle de sahada çatışmaya cesaret edemedi. PKK/YPG bunun yerine tuzak kurmayı, EYP patlatmayı ve keskin nişancılarıyla uzaktan saldırmayı tercih etti. Üstelik PKK, bu keskin nişancıları çoğunlukla başka ülkelerden getirilen yabancılar arasından seçmişti. SMO, şehitlerinin çoğunu da bu tip tuzaklarda verdi. Hedefe ulaşmak için korkusuzca, yılmadan savaşan Suriyeli muhalifler, çatışmada kaç şehit verilirse verilsin hedefe doğru ilerlemeye devam etti. Çatışmada bir gözünü kaybeden bir SMO askeri, daha yaraları sarılmadan tek gözüyle cepheye koştu. Gönüllerinde Türkiye sevgisi, özgürlükleri için savaştılar.

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‘ONLARLA KARŞILAŞMAYIN’

Amerika’nın eğitip donattığı PKK’lılara dolarlar ve ileri nesil silah-araç-gereçler yağdırılırken, yiyecek ekmekleri ve çoğu zaman harcayacak paraları dahi olmayan SMO askerleri, Türkiye’nin desteğiyle, sahada aldıkları eğitimleri başarıyla uyguladı; vatanlarının üzerine pazarlık kuranların planlarını bozmak için gözü kara, yıldırım orduları gibi hedefe koşarak askeri stratejileriyle terörist örgütü alt ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Onlar adeta ölümü korkutan insanlar. Ölümün üzerine gittiler” sözleriyle tanımladığı bu askerler, PKK’nın korkulu rüyası oldu. Bu korku, terörist örgütün Tel Abyad ve Rasulayn’dan çekildiği sırada telsiz görüşmelerine yansıdı. Örgütün telsizlerinden “Aman Milli Ordu ile karşılaşmayın” anonsları yapıldı.

DEAŞ kampı böyle boşaldı

Güvenlik güçleri, Barış Pınarı Harekâtı sırasında PKK’nın cezaevlerinden serbest bıraktığı binlerce teröristten 256 DEAŞ üyesini yakalamayı başardı. DEAŞ’lı teröristlerin Türk uyruklu olanları Türkiye’ye getirilerek detaylı şekilde sorgulanıyor. Yabancı uyruklu olanların ifadesi ise bölgedeki yerel yargı mensupları tarafından alınıyor. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, DEAŞ’lı teröristler ifadelerinde terör örgütü PKK/YPG’nin kendilerini nasıl serbest bıraktığını ayrıntılarıyla anlattı. PKK’lıların, geceyarısı aniden kaldıkları cezaevlerindeki koğuşların kapılarını açtığını, bu sırada çoğunun uykuda olduğunu, ne olduğunu anlayamadıklarını anlatan DEAŞ’lılar, kendilerine “Hadi, çıkın gidin” diye bağırıldığını söyledi. Koğuşları hızla boşalmak için acele ettiklerini, herkesin çok kısa sürede dışarı çıkarıldığını anlatan terör örgütü DEAŞ mensubu tutuklular, kaldıkları cezaevlerinde o ana kadar hiçbir hasar olmadığını belirtti. Cezaevlerine bomba isabet etmediğini, hiçbir hasar olmadığını, herkes uykudayken PKK’lıların kendilerini uyandırdığını bildiren DEAŞ üyeleri, içerdekilerin tamamı dışarı çıktıktan sonra binaların PKK’lı teröristlerce ateşe verildiğini gördüklerini belirtti.

Ayn el-Arab’a tünel kazıyorlar

Terör örgütü PKK, Türkiye ile Rusya arasında Suriye’nin kuzeyine ilişkin sağlanan mutabakata rağmen sınır hattındaki Ayn el-Arab’da (Kobani) tünel ve hendek kazmayı sürdürüyor. Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim’de varılan mutabakata göre, terör örgütü YPG/PKK’nın 23 Ekim 12.00’den itibaren 150 saat içerisinde Türkiye sınır hattından 30 kilometre geri çekilmesi öngörülüyor. Süre, 29 Ekim saat 18.00’de bitiyor. Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Ayn el-Arab ilçesindeki yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, teröristler ilçenin güney kesimlerinde hendek ve tüneller açıyor. Teröristler kazdıkları hendekleri lastik ve akaryakıtla dolduruyor. Yeni hendek ve tünel açılan yerler Türkiye sınırından 18 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Kana (Kınaya), Düveyrat, Dirbasa ve Şuyuh köylerinin bulunduğu hat, M4 karayolunun kuzeyinde yer alıyor.

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Betonla kapandı



Tel Abyad ve Rasulayn’da güvenlik güçlerinin tuzaklı mayın ve EYP temizlik faaliyeti devam ediyor. Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde PKK’lı teröristlere ait tünel ve mevziler, mayın ve el yapımı patlayıcı kontrolü yapılarak bulunan unsurlar imha ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı, tünel ve mevzilerin iş makineleriyle kullanılamaz hale getirilmesine ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Görüntülere göre tünel girişlerini beton parçalarıyla dolduran ekipler, bunların üzerine de harç dökerek girişi tamamen kapatıyor.

Pazar yerine PKK bombası

Tel Abyad’ın Ayn Arus köyündeki pazar yerinde PKK’lı teröristler tarafında bomba yüklü bir motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 3’ü çocuk 5 sivil yaralandı. Yaralılar SMO’ya bağlı sağlık ekipleri tarafından en yakın sağlık noktasına sevk edildi. Patlama nedeniyle çevredeki dükkanlarda ve araçlarda hasar meydana geldi.

Halkın sevgilisi oldular

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Suriye Milli Ordusu aleyhinde yürütülen yalanlarla dolu kampanya, bu savaşçıların sahada PKK’yı perişan etmesinden kaynaklanıyor. Sosyal medya ve Batı basını üzerinden yapılan dezenformasyon çabaları, ABD ve Avrupa’nın bu başarıyla ilgili hazım problemini gözler önüne seriyor. Milyar dolar harcadıkları PKK/YPG’yi darmadağın eden SMO için ‘hırsız’, ‘talancı’, ‘ganimetçi’, ‘tecavüzcü’, ‘infazcı’, ‘DEAŞ destekçisi’ gibi iftiralar atılıyor. Oysaki Tel Abyad’da bunların hiçbirinin karşılığı yok. Halk, ilk günden itibaren TSK destekli SMO askerlerinin güvenliği sağladığı sokaklara güvenle çıktı. Hiçbirinin yüzünde korku yoktu. Cephede var gücüyle savaşan Suriyeliler, Barış Pınarı Harekâtı’nda yaptıklarıyla sivil halkın gönlünü fethetti. SMO askerleri kentlerin güvenliğini sağladıktan sonra bir yandan EYP ve mayın temizliği faaliyetlerine destek verdiler, öte yandan halkın yardımına koştular. Rasulayn ve Tel Abyad’da terör örgütünün halkın mülklerinde açtıkları tahribatları onardılar, sokakları süpürdüler, kaldırımları boyadılar, hastaneyi temizleyerek kullanıma hazır hale getirdiler. İlçeler kontrol altına alındıktan sonra da Suriye halkıyla ekmeklerini bölüştüler, kumanyalarını paylaştılar, yaralılarını tedavi ettiler.

3 harekâtta 1018 şehit



Son 7 yıldır Türk subaylarınca eğitilen Suriye Milli Ordusu’nun asker sayısı 80 bin civarında. Önceki adı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan ve Türkiye’nin desteğiyle nizami ordu haline dönüşen SMO, Türkmen, Arap ve Kürtlerden oluşuyor. SMO şu an Suriye’nin birçok bölgesinde görev yapıyor. SMO’yu oluşturan unsurlar daha önce Cerablus ve Bab’ı terör örgütü DEAŞ’tan kurtaran Fırat Kalkanı Harekâtı ve Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı’nda da görev almıştı. 3 binin üzerinde DEAŞ’lı teröristin öldürüldüğü Fırat Kalkanı sırasında 614 şehit veren SMO, 5 bine yakın PKK’lının imha edildiği Zeytin Dalı esnasında da 302 üyesini kaybetti. SMO savaşçılarının Barış Pınarı süresince şimdiye dek verdiği şehit sayısı ise 102 oldu.