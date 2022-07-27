Dünya MSB İki bölgede 25 terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

MSB: İki bölgede 25 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 PKK/YPG’li teröristin önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB: İki bölgede 25 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak. Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK/YPG'li teröristi önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz" denildi.

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