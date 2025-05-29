Netanyahu: Ofisime dinleme cihazı sokulmaya çalışıldı

"Kanal 12, Başbakan Netanyahu'yu karalamak için kaçırılan kişilerin ailelerine bile zarar vermeye hazır bir propaganda kanalıdır."

"Kanal 12, Başbakan Netanyahu'yu karalamak için kaçırılan kişilerin ailelerine bile zarar vermeye hazır bir propaganda kanalıdır."

Esir yakınlarının ifadesine göre, Kanal 12 muhabiri Yolan Cohen'in Netanyahu'nun esir yakınlarıyla yapacağı toplantıya dinleme cihazı sokmaya çalıştığı iddia edilen açıklamada, cihazın güvenlik güçleri tarafından tespit edildiği aktarıldı.

"Bu son derece ciddi ve yasa dışı bir olaydır."

"Bu son derece ciddi ve yasa dışı bir olaydır."

Açıklamada, söz konusu muhabirin sabah saatlerinde bu konuda Başbakanlıktan bilgi aldığı ve bunu yapmaması konusunda uyarıldığı belirtilerek

Açıklamada, söz konusu muhabirin sabah saatlerinde bu konuda Başbakanlıktan bilgi aldığı ve bunu yapmaması konusunda uyarıldığı belirtilerek

Kanal 12'nin İsrail Başbakanı Netanyahu ve tüm sağcı kampa karşı bir sol propaganda kanalı olduğu öne sürülen açıklamada, kanalın esir yakınlarını istismar ederek onlara zarar verdiği savunuldu.