Netanyahu: Ofisime dinleme cihazı sokulmaya çalışıldı

Kanal 12 muhabiri Yolan Cohen'in Netanyahu'nun esir yakınlarıyla yapacağı toplantıya dinleme cihazı sokmaya çalıştığı iddia edildi. İsrail Başbakanlık Ofisi yaptığı açıklamada, "Kanal 12 bir propaganda kanalıdır" ifadelerini kullandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kanal 12'nin Başbakanlık Ofisi'ne Gazze'de ölen İsrailli esirlerin yakınlarıyla yapacağı toplantıyı kaydetmek için dinleme cihazı sokmaya çalıştığı iddiasını paylaştı.
Netanyahu, Başbakanlık Ofisi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamayı kişisel X hesabında yayımladı.
Cihaz güvenlik ekipleri tarafından tespit edildi
Esir yakınlarının ifadesine göre, Kanal 12 muhabiri Yolan Cohen'in Netanyahu'nun esir yakınlarıyla yapacağı toplantıya dinleme cihazı sokmaya çalıştığı iddia edilen açıklamada, cihazın güvenlik güçleri tarafından tespit edildiği aktarıldı.
Kanal 12'nin İsrail Başbakanı Netanyahu ve tüm sağcı kampa karşı bir sol propaganda kanalı olduğu öne sürülen açıklamada, kanalın esir yakınlarını istismar ederek onlara zarar verdiği savunuldu.