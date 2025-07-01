Netanyahu'nun ateşkes pazarlığı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail yargısından başbakan Binyamin Netanyahu hakkındaki davaları düşürmesini istemesi ve eş zamanlı Gazze’de ateşkes çağrısı yapması, İsrail iç kamuoyunda da karşılık buluyor. İsrailli muhalif siyasetçi Yair Golan, Netanyahu’nun ateşkes ve esir takası anlaşmasına varmak için 2019’dan beri süren hakkındaki yolsuzluk davasının iptalini şart koştuğunu öne sürdü. Trump'ın açıklamalarının da bunun göstergesi olduğuna değinen Golan, "Esirler Hamas'ın elinde ancak Netanyahu'nun çıkarları için tutsak vaziyette" ifadesini kullandı. Trump, önceki gün yaptığı açıklamada, Netanyahu’nun hem İran’ın nükleer programını imha etmek amacıyla başlayan savaş sürecinde hem de Gazze’deki esirlerin kurtarılması için yürütülen müzakerelerde “başarılı” olduğunu belirterek, İsrail yargısından hükümetin çabalarını akamete uğrattığını iddia ettiği bu davaların düşürülmesini istemişti. Trump’ın talebinden sonra Netanyahu’nun bu hafta yapılması beklenen dava celseleri ertelenmişti.

KABİNEDE SERT TARTIŞMA

Trump’ın baskılarının ardından İsrail hükümetinin de ateşkesi gündeme aldığı bildiriliyor. Ancak Netanyahu, bu baskıları yolsuzluk davalarından kurtulma fırsatı olarak kullanmak için el yükseltiyor. İsrael Hayom gazetesi, Trump ile Netanyahu'nun 'Gazze'de 2 hafta içerisinde ateşkesin sağlanması' konusunda uzlaştıklarını iddia etmişti. Gazze’deki durumu ele almak üzere pazar gecesi toplanan İsrail Kabinesi ise ateşkes isteyenler ile savaşın sürmesini isteyenler arasında yaşanan sert tartışmalar yüzünden karar alamadan toplantıyı bitirdi. Güney Cephe Komutanlığı Karargahı’nda yapılan toplantıya askeri ve güvenlik yetkililerinin yanı sıra küçültülmüş kabinedeki tüm bakanlar katıldı. İsrael Heyom’un iddiasına göre toplantıda askeri yetkililer savaşın hedefine ulaştığını ve sona ermesi gerektiğini söylerken, Netanyahu ve bakanları ise Hamas’ın henüz yenilgiye uğratılmadığını öne sürerek, ateşkes için önce esirlerin kurtarılması sonra da Hamas’ın yok edilmesini şart koştu. Bunun üzerine toplantı karar alınmadan sona erdi.

YENİ TAHLİYE EMİRLERİ

İsrail hükümeti, başarısız geçen kabine toplantısının ardından ateşkes yönünde ilerleyiş sağlanması yönündeki beklentilerin aksine orduya, Gazze’nin kuzeyinde yeni operasyon talimatı verdi. Toplantının hemen ardından İsrail ordusu tarafından, Gazze’nin kuzeyindeki şehir merkezi ve Cibaliye kampını içeren bölgedeki Filistinlilerden güneydeki Han Yunus’a gitmelerini isteyen bir tahliye emri yayınlandı. Buna karşılık İsrail Yayın Kurulu’na (KAN) konuşan üst düzey askeri yetkililer, “Hâlihazırda Gazze’nin yüzde 65’nin kontrol altında olduğunu vurgulayarak, siyasi liderliğin istediği gibi Gazze’nin yüzde 75’ini işgal etmenin bölgede Hamas’ın elinde bulunan İsrailli esirlerin hayatını tehlikeye atacağı” uyarısı yapıldı.

MISIR’DAN YENİ TEKLİF

İsrail'de bu tartışmalar yaşanırken arabuluculuk çabalarını sürdüren Mısır'dan yeni bir teklif geldi. Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, “Gazze’de 60 günlük ateşkesi kapsayan bir anlaşma üzerinde çalışılıyor” dedi. ABD'nin Gazze'de ateşkese odaklandığını aktaran Abdulati, “İsrail, anlaşmaya vardıktan sonra saldırılarını yeniden başlatırsa, bu durum bölgede büyük bir tehdit ve istikrarsızlık kaynağı olacaktır” diye konuştu.

TRUMP YÖNETİMİ İSRAiL'E BASKI KURACAK

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Gazze’deki durumu görüşmek üzere önümüzdeki günlerde Washington’a gidecek. Haaretz'in, üst düzey Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberinde, üst düzey ABD’li yetkililerin Dermer'e Gazze'ye saldırıların "sona ermesi ve kalan esirlerin iade edilmesi anlaşması için baskı yapacağına" işaret etti. Gazeteye konuşan yetkililer, Washington’un Dermer'den "Hamas'ın ortadan kaldırılması gerektiği" yönündeki ısrarın geleceğe bırakılmasını talep edeceğini aktardı. Gazze’de hala 50’den fazla ölü ve yaralı İsrailli esirin bulunduğu tahmin ediliyor. İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’ten beri Gazze’de soykırım işlemesine rağmen takas anlaşmaları dışında esirleri kurtarmakta başarılı olamadı. İşgal ordusu, bu süreçte resmi rakamlara göre 56 bin 500’den fazla Filistinliyi katlederken, Gazze’deki bina ve altyapının yüzde 80’inden fazlasını tahrip etti.







